В Израиле объяснили удар по телеканалу в Иране: Это был центр связи

Армия обороны Израиля объяснила, что 16 июня нанесла удар по центру связи, который использовался Вооруженными силами Ирана.

Источник: ЦАХАЛ в соцсети Х

Дословно: "Израильские ВВС, на основе разведывательных данных, нанесли точный удар по коммуникационному центру, который использовался Вооруженными силами Ирана в военных целях.

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Здание использовалось иранскими вооруженными силами под видом гражданской деятельности, прикрывая военное использование инфраструктуры и активов центра".

Детали: В армии Израиля напомнили, что перед нанесением удара ЦАХАЛ обеспечил эффективное заблаговременное предупреждение гражданского населения, включая телефонные звонки, чтобы максимально уменьшить вред для гражданского населения.

Что предшествовало:

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Израильская армия нанесла удар по зданию иранского государственного телевидения после того, как появился приказ об эвакуации гражданского населения в части Тегерана.