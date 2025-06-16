В Израиле объяснили удар по телеканалу в Иране: Это был центр связи
Армия обороны Израиля объяснила, что 16 июня нанесла удар по центру связи, который использовался Вооруженными силами Ирана.
Источник: ЦАХАЛ в соцсети Х
Дословно: "Израильские ВВС, на основе разведывательных данных, нанесли точный удар по коммуникационному центру, который использовался Вооруженными силами Ирана в военных целях.
Здание использовалось иранскими вооруженными силами под видом гражданской деятельности, прикрывая военное использование инфраструктуры и активов центра".
Детали: В армии Израиля напомнили, что перед нанесением удара ЦАХАЛ обеспечил эффективное заблаговременное предупреждение гражданского населения, включая телефонные звонки, чтобы максимально уменьшить вред для гражданского населения.
Что предшествовало:
Израильская армия нанесла удар по зданию иранского государственного телевидения после того, как появился приказ об эвакуации гражданского населения в части Тегерана.