Масована атака БпЛА на Київ: 40 потерпілих, виникли пожежі, багато пошкоджень

Внаслідок ворожої атаки ударних дронів у Києві щонайменше 40 потерпілих, наслідки зафіксовані щонайменше на 12 локаціях у різних районах столиці, виникли пожежі, багато пошкоджень.

Джерело: мер Києва Віталій Кличко, начальник КМВА Тимур Ткаченко, КМВА, виконувачка обов'язків ректора КАІ Ксенія Семенова

Деталі: Кличко повідомив, що медиків викликали в Соломʼянський район. Туди ж попрямували рятувальники.

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Бригада на місці. Рятувальники теж прямують.

Ткаченко інформував про те, що у Святошинському районі внаслідок атаки сталося займання автівок.

Пряма мова Кличка: "У Соломʼянському районі, попередньо, є руйнування на верхньому поверсі житлового будинку. До медиків звернулися двоє постраждалих. Їх оглядають.

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У Дніпровський район теж прямує бригада швидкої".

Пряма мова Ткаченка: "У Соломʼянському районі троє потерпілих, одна жінка у важкому стані".

Деталі: Ткаченко повідомив, що кількість потепрілих зросла до 5 осіб.

Пізніше Кличко повідомив, що чотирьох постраждалих госпіталізували медики в Соломʼянському районі. Одному надали допомогу на місці. Також виїхала бригада на виклик в Оболонський район.

Ткаченко підтвердив, що у Соломʼянському районі пошкоджені верхні поверхи житлового будинку.

Пряма мова Кличка о 1:00: "У центрі столиці працює ППО.

У Соломʼянському районі пожежа в нежитловій забудові. Екстрені служби працюють на місці".

Деталі: За даними Ткаченка, у Дарницькому районі зафіксовано падіння уламків на двох локаціях.

Пізніше Кличко повідомив, що у Святошинському районі горять складські приміщення. За його словами, служби працюють на місці події.

Крім того,є виклик медиків у Дарницький район.

Кличко також зазначив, що у Святошинському вже 9 постраждалих. Чотирьох госпіталізували. Пʼятьом надали допомогу на місці.

О 1:13 мер інформував про роботу ППО на Оболоні.

О 1:23 Ткаченко повідомив про пошкодження на нових локаціях в Соломʼянському районі.

Кличко додав, що зафіксовані пожежі на двох локаціях у Дарницькому районі і в Соломʼянському районі.

У КМВА зазначили про падіння уламків у Соломʼянському районі на територію промислового підприємства.

За даними Ткаченка, у Києві зафіксовані перебої з електропостачанням.

Пізінше Кличко уточнив, що у столиці 11 постраждалих. Всі – в Соломʼянському районі. Шістьох медики госпіталізували. Пʼятьом надали допомогу на місці.

При цьому Ткаченко зазначив, що у Святошинському районі госпіталізували чоловіка з опіками.

Пряма мова Ткаченка о 2:02: "Зараз столиця під комбінованим ударом ворога. росіяни застосовують ракети та ударні БпЛА. Пожежі у різних районах, працюють служби.

Закликаю не публікувати в соцмережах наслідки ворожих ударів та роботу сил ППО. Такі публікації працюють на ворога".

Деталі: О 2:18 Ткаченко повідомив, що у Дніпровському районі уламок "Шахеда" застряг у стіні житлового будинку. За його попередніми даними, обійшлося без пожежі та постраждалих.

У Подільському уламки дрона впали на відкритій місцевості без подальших наслідків.

В Оболонському пошкоджене авто, без пожежі.

Кличко повідомив, що в Дарницькому та Голосіївському районах "відбулося вимкнення електроенергії внаслідок спрацювання автоматики". Він додав: "Бригади енергетиків уже працюють".

О 2:35 Ткаченко зазначив, що в Києві внаслідок атаки російських дронів постраждали 12 людей, інформація щодо потерпілих уточнюється.

Пряма мова Ткаченка: "Загалом станом на зараз фіксуємо наслідки атаки на 12 локаціях в Соломʼянському, Святошинському, Дарницькому, Дніпровському, Подільському та Оболонському районах.

Дванадцять постраждалих. Інформацію уточнюємо.

Наші рятувальники роблять все, щоб мінімізувати наслідки".

Деталі: Також Ткаченко наголосив, небезпека зберігається. Фіксуються цілі на підступах до Києва. Також фіксуються нові групи ворожих дронів в інших регіонах, які можуть прямувати на столицю.

Зберігається також ракетна небезпека, – додав Ткаченко.

Разом з тим Кличко повідомив про 16 потерпілих.

Пряма мова Кличка: "Наразі 16 постраждалих у столиці. Найбільше – в Соломʼянському районі.

Також до медиків звернулися двоє постраждалих у Дарницькому та один в Дніпровському районі. Їм надали допомогу".

Деталі: Семенова повідомила про приліт уламків у гуртожиток КАІ.

Пряма мова Семенової: "Всі живі, є поранені.

Решту атаки всі сиділи в укритті, на цих гуртожитках великий бункер".

"Студентів і співробітників з пошкодженого гуртожитку зараз переселяємо".

Деталі: О 4:29 Ткаченко повідомив про про пошкодження дитячого садочка в Дарницькому районі та і промислової території в Дніпровському районі.

В Подільському районі зафіксовані в двох локаціях падіння уламків на відкритій місцевості.

Пряма мова Ткаченка: "Медики доповідають про 15 потерпілих та одного загиблого – громадянина США.

В Святошинському районі остання атака пошкодила житловий будинок. Житловий будинок і навчальна установа постраждали від атаки в Соломʼянському районі. На місця подій вже вирушили екстрені служби. Зафіксовані пошкодження нежитлових будівель в Дарницькому районі. Встановлюємо всі подробиці".

Деталі: Кличко повідомив про пожежу на верхніх поверхах житлового будинку в Шевченківському районі.

Також, за його словами, були виклики медиків у Дніпровський, Дарницький, Соломʼянський та Святошинський райони.

Пряма мова Кличка: "Бригади прямують.

У Дніпровському є постраждалий".

Деталі: За даними Ткаченка, у Соломʼянському районі пошкоджені два житлові будинки.

У 5-поверхівці виникла пожежа. Відомо про 18 постраждалих. 12 людей отримали допомогу на місці, 6 – госпіталізовані.

Пряма мова Ткаченка: Пожежу локалізували. Вогнеборці та медики працюють.

На другій локації ворожий удар спричинив руйнування конструкцій житлової багатоповерхівки.

Деталі: Близько 7 ранку Кличко повідомив, що внаслідок масованої атаки ворога в столиці постраждали понад 40 людей. Понад 30 із них госпіталізували.

Один чоловік, громадянин США, помер під час атаки.

Пряма мова Кличка: "У Соломʼянському районі зруйнований підʼїзд житлового будинку. Там зараз працюють рятувальники, розбирають завали.

Екстрені служби продовжують працювати на місцях і в кількох інших районах столиці".