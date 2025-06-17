Під час ворожої атаки в Києві помер громадянин США – Кличко

За даними мера Києва Віталія Кличка, під час масованої ворожої атаки на Київ у Соломʼянському районі помер громадянин США.

Джерело: Кличко у Тelegram

Деталі: Кличко зазначив, що під час атаки на Київ у Соломʼянському районі в будинку, навпроти того, де медики надавали допомогу постраждалим, помер 62-річний громадянин США.

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Пряма мова Кличка: "Медики констатували клінічну смерть – біологічну смерть".