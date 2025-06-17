Массированная атака БПЛА на Киев: 40 пострадавших, возникли пожары, много повреждений

В результате вражеской атаки ударных дронов в Киеве по меньшей мере 40 пострадавших, последствия зафиксированы как минимум в 12 местах в разных районах столицы, возникли пожары, много повреждений.

Источник: мэр Киева Виталий Кличко, начальник КГВА Тимур Ткаченко, КГВА, исполняющая обязанности ректора КАИ Ксения Семенова

Детали: Кличко сообщил, что медиков вызвали в Соломенский район. Туда же направились спасатели.

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Бригада на месте. Спасатели тоже направляются.

Ткаченко сообщил, что в Святошинском районе в результате атаки произошло возгорание автомобилей.

Прямая речь Кличко: "В Соломенском районе, предварительно, есть разрушения на верхнем этаже жилого дома. К медикам обратились двое пострадавших. Их осматривают.

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В Днепровский район тоже направляется бригада скорой помощи".

Прямая речь Ткаченко: "В Соломенском районе трое пострадавших, одна женщина в тяжелом состоянии".

Детали: Ткаченко сообщил, что количество пострадавших возросло до 5 человек.

Позже Кличко сообщил, что четырех пострадавших госпитализировали медики в Соломенском районе. Одному оказали помощь на месте. Также выехала бригада на вызов в Оболонский район.

Ткаченко подтвердил, что в Соломенском районе повреждены верхние этажи жилого дома.

Прямая речь Кличко в 1:00: "В центре столицы работает ПВО.

В Соломенском районе пожар в нежилой застройке. Экстренные службы работают на месте".

Детали: По данным Ткаченко, в Дарницком районе зафиксировано падение обломков в двух местах.

Позже Кличко сообщил, что в Святошинском районе горят складские помещения. По его словам, службы работают на месте происшествия.

Кроме того, есть вызов медиков в Дарницкий район.

Кличко также отметил, что в Святошинском уже 9 пострадавших. Четырех госпитализировали. Пятерым оказали помощь на месте.

В 1:13 мэр сообщил о работе ПВО на Оболони.

В 1:23 Ткаченко сообщил о повреждениях на новых локациях в Соломенском районе.

Кличко добавил, что зафиксированы пожары на двух локациях в Дарницком районе и в Соломенском районе.

В КГВА отметили о падении обломков в Соломенском районе на территорию промышленного предприятия.

По данным Ткаченко, в Киеве зафиксированы перебои с электроснабжением.

Позже Кличко уточнил, что в столице 11 пострадавших. Все – в Соломенском районе. Шестерых медики госпитализировали. Пятерым оказали помощь на месте.

При этом Ткаченко отметил, что в Святошинском районе госпитализировали мужчину с ожогами.

Прямая речь Ткаченко в 2:02: "Сейчас столица под комбинированным ударом врага. Россияне применяют ракеты и ударные БПЛА. Пожары в разных районах, работают службы.

Призываю не публиковать в соцсетях последствия вражеских ударов и работу сил ПВО. Такие публикации работают на врага".

Детали: В 2:18 Ткаченко сообщил, что в Днепровском районе обломок "Шахеда" застрял в стене жилого дома. По его предварительным данным, обошлось без пожара и пострадавших.

В Подольском обломки дрона упали на открытой местности без дальнейших последствий.

В Оболонском повреждено авто, без пожара.

Кличко сообщил, что в Дарницком и Голосеевском районах "произошло отключение электроэнергии в результате срабатывания автоматики". Он добавил: "Бригады энергетиков уже работают".

В 2:35 Ткаченко отметил, что в Киеве в результате атаки российских дронов пострадали 12 человек, информация о пострадавших уточняется.

Прямая речь Ткаченко: "В целом на данный момент фиксируем последствия атаки на 12 локациях в Соломенском, Святошинском, Дарницком, Днепровском, Подольском и Оболонском районах.

Двенадцать пострадавших. Информацию уточняем.

Наши спасатели делают все, чтобы минимизировать последствия".

Детали: Также Ткаченко подчеркнул, что опасность сохраняется. Фиксируются цели на подступах к Киеву. Также фиксируются новые группы вражеских дронов в других регионах, которые могут направляться на столицу.

Сохраняется также ракетная опасность, – добавил Ткаченко.

Вместе с тем Кличко сообщил о 16 пострадавших.

Прямая речь Кличко: "На данный момент 16 пострадавших в столице. Больше всего – в Соломенском районе.

Также к медикам обратились двое пострадавших в Дарницком и один в Днепровском районе. Им оказали помощь".

Детали: Семенова сообщила о падении обломков на общежитие КАИ.

Прямая речь Семеновой: "Все живы, есть раненые.

Остальную часть атаки все сидели в укрытии, на этих общежитиях большой бункер".

"Студентов и сотрудников из поврежденного общежития сейчас переселяем".

Детали: В 4:29 Ткаченко сообщил о повреждении детского сада в Дарницком районе и промышленной территории в Днепровском районе.

В Подольском районе зафиксировано в двух местах падение обломков на открытой местности.

Прямая речь Ткаченко: "Медики сообщают о 15 пострадавших и одном погибшем – гражданине США.

В Святошинском районе последняя атака повредила жилой дом. Жилой дом и учебное заведение пострадали от атаки в Соломенском районе. На места происшествий уже выехали экстренные службы. Зафиксированы повреждения нежилых зданий в Дарницком районе. Устанавливаем все подробности".

Детали: Кличко сообщил о пожаре на верхних этажах жилого дома в Шевченковском районе.

Также, по его словам, были вызовы медиков в Днепровский, Дарницкий, Соломенский и Святошинский районы.

Прямая речь Кличко: "Бригады направляются.

В Днепровском есть пострадавший".

Детали: По данным Ткаченко, в Соломенском районе повреждены два жилых дома.

В 5-этажном доме возник пожар. Известно о 18 пострадавших. 12 человек получили помощь на месте, 6 – госпитализированы.

Прямая речь Ткаченко: Пожар локализован. Пожарные и медики работают.

На второй локации вражеский удар привел к разрушению конструкций жилого многоэтажного дома.

Детали: Около 7 утра Кличко сообщил, что в результате массированной атаки врага в столице пострадали более 40 человек. Более 30 из них госпитализированы.

Один человек, гражданин США, умер во время атаки.

Прямая речь Кличко: "В Соломенском районе разрушен подъезд жилого дома. Там сейчас работают спасатели, разбирают завалы.

Экстренные службы продолжают работать на местах и в нескольких других районах столицы".