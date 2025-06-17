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По всій Україні оголошували повітряну тривогу через ракетну небезпеку

Ольга Глущенко Вівторок, 17 червня 2025, 01:32
По всій Україні оголошували повітряну тривогу через ракетну небезпеку
Ілюстративне фото: Getty Images

У ніч проти 17 червня по всій Україні оголошували повітряну тривогу через зліт російського МіГ-31К.

Джерело: Повітряні сили, карта повітряних тривог

Дослівно Повітряні сили: "Ракетна небезпека по всій території України! Зліт МіГ-31К!"

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Деталі: Після оголошення про ракетну небезпеку військові повідомили про "швидкісна ціль на Київ".

Дослівно ПС о 1:37: "Швидкісна ціль на Харківщині курсом на Дніпропетровщину! Курсом на Павлоград!"

1:39: "Швидкісна ціль на Кривий Ріг".

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2:06: "Швидкісна ціль з півдня курсом на Дніпро".

2:16: "Швидкісна ціль з Херсонщини на Миколаївщину".

Деталі: О 2:28 та 2:29 стало відомо про швидкісні цілі курсом на Київ.

Після 3 ночі ПС повідомили про швидкісні цілі на Сумщині, які змінювали курс.

Згодом стало відомо про крилаті ракети на півдні Київщини, а також на Чернігівщині курсом на Київщину.

Оновлено: О 4:32 почали оголошувати відбої повітряної тривоги в областях.

повітряна тривогаросійсько-українська війна
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