По всій Україні оголошували повітряну тривогу через ракетну небезпеку
У ніч проти 17 червня по всій Україні оголошували повітряну тривогу через зліт російського МіГ-31К.
Джерело: Повітряні сили, карта повітряних тривог
Дослівно Повітряні сили: "Ракетна небезпека по всій території України! Зліт МіГ-31К!"
Деталі: Після оголошення про ракетну небезпеку військові повідомили про "швидкісна ціль на Київ".
Дослівно ПС о 1:37: "Швидкісна ціль на Харківщині курсом на Дніпропетровщину! Курсом на Павлоград!"
1:39: "Швидкісна ціль на Кривий Ріг".
2:06: "Швидкісна ціль з півдня курсом на Дніпро".
2:16: "Швидкісна ціль з Херсонщини на Миколаївщину".
Деталі: О 2:28 та 2:29 стало відомо про швидкісні цілі курсом на Київ.
Після 3 ночі ПС повідомили про швидкісні цілі на Сумщині, які змінювали курс.
Згодом стало відомо про крилаті ракети на півдні Київщини, а також на Чернігівщині курсом на Київщину.
Оновлено: О 4:32 почали оголошувати відбої повітряної тривоги в областях.