По всей Украине объявили воздушную тревогу из-за ракетной опасности
В ночь на 17 июня по всей Украине объявили воздушную тревогу из-за взлета российского МиГ-31К.
Источник: Воздушные силы, карта воздушных тревог
Дословно Воздушные силы: "Ракетная опасность по всей территории Украины! Взлет МиГ-31К!"
Детали: После объявления о ракетной опасности военные сообщили о "скоростной цели на Киев".
Дословно ВС в 1:37: "Скоростная цель в Харьковской области курсом на Днепропетровскую область! Курсом на Павлоград!"
1:39: "Скоростная цель на Кривой Рог".
2:06: "Скоростная цель с юга курсом на Днепр".
2:16: "Скоростная цель из Херсонской области в Николаевскую область".
Детали: В 2:28 и 2:29 стало известно о скоростных целях в направлении на Киев.
После 3 ночи ПС сообщили о скоростных целях в Сумской области, которые меняли курс.
Впоследствии стало известно о крылатых ракетах на юге Киевской области, а также в Черниговской области курсом на Киевскую область.
Обновлено: В 4:32 начали объявлять отбой воздушной тревоги в областях.