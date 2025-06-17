По всей Украине объявили воздушную тревогу из-за ракетной опасности

В ночь на 17 июня по всей Украине объявили воздушную тревогу из-за взлета российского МиГ-31К.

Источник: Воздушные силы, карта воздушных тревог

Дословно Воздушные силы: "Ракетная опасность по всей территории Украины! Взлет МиГ-31К!"

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Детали: После объявления о ракетной опасности военные сообщили о "скоростной цели на Киев".

Дословно ВС в 1:37: "Скоростная цель в Харьковской области курсом на Днепропетровскую область! Курсом на Павлоград!"

1:39: "Скоростная цель на Кривой Рог".

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2:06: "Скоростная цель с юга курсом на Днепр".

2:16: "Скоростная цель из Херсонской области в Николаевскую область".

Детали: В 2:28 и 2:29 стало известно о скоростных целях в направлении на Киев.

После 3 ночи ПС сообщили о скоростных целях в Сумской области, которые меняли курс.

Впоследствии стало известно о крылатых ракетах на юге Киевской области, а также в Черниговской области курсом на Киевскую область.

Обновлено: В 4:32 начали объявлять отбой воздушной тревоги в областях.