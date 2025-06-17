Через ворожу атаку на підприємствах в Запоріжжі виникли пожежі – ОВА
У ніч проти 17 червня на тлі ракетної загрози в Запорізькій області пролунали вибухи, на підприємстві Запоріжжя виникла пожежа.
Джерело: начальник ОВА Запорізької області Іван Федоров
Деталі: Після 2-ї години ночі Федоров повідомив про вибухи у Запорізькій області.
Перед цим він зазначив про загрозу ударів балістичними ракетами.
Оновлено: Пізніше Федоров повідомив, що внаслідок російської атаки на території одного з підприємств Запоріжжя сталася пожежа.
Вибуховою хвилею вибило вікна у будинках поруч.
Ще пізніше Федоров зазначив, що ворог завдав по Запоріжжю щонайменше 4 удари.
За його словами, є руйнування на кількох підприємствах. Там зайнялися пожежі. Вибуховою хвилею пошкоджені будинки, що знаходяться поруч.
Нагадаємо: У ніч проти 17 червня по всій Україні була оголошена повітряна тривога через зліт російського МіГ-31К.