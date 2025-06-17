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Через ворожу атаку на підприємствах в Запоріжжі виникли пожежі – ОВА

Ольга Глущенко Вівторок, 17 червня 2025, 02:26
Через ворожу атаку на підприємствах в Запоріжжі виникли пожежі – ОВА
вибух, ілюстративне фото з соцмереж

У ніч проти 17 червня на тлі ракетної загрози в Запорізькій області пролунали вибухи, на підприємстві Запоріжжя виникла пожежа.

Джерело: начальник ОВА Запорізької області Іван Федоров

Деталі: Після 2-ї години ночі Федоров повідомив про вибухи у Запорізькій області.

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Перед цим він зазначив про загрозу ударів балістичними ракетами.

Оновлено: Пізніше Федоров повідомив, що внаслідок російської атаки на території одного з підприємств Запоріжжя сталася пожежа.

Вибуховою хвилею вибило вікна у будинках поруч.

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Ще пізніше Федоров зазначив, що ворог завдав по Запоріжжю щонайменше 4 удари.

За його словами, є руйнування на кількох  підприємствах. Там зайнялися пожежі. Вибуховою хвилею пошкоджені будинки, що знаходяться поруч.

Нагадаємо: У ніч проти 17 червня по всій Україні була оголошена повітряна тривога через зліт російського МіГ-31К.

Запорізька областьвибухросійсько-українська війна
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