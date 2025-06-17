Из-за вражеской атаки на предприятиях в Запорожье возникли пожары – ОВА
В ночь на 17 июня на фоне ракетной угрозы в Запорожской области прогремели взрывы, на предприятии Запорожья возник пожар.
Источник: начальник ОВА Запорожской области Иван Федоров
Детали: После 2 часов ночи Федоров сообщил о взрывах в Запорожской области.
Перед этим он отметил угрозу ударов баллистическими ракетами.
Обновлено: Позже Федоров сообщил, что в результате российской атаки на территории одного из предприятий Запорожья произошел пожар.
Взрывной волной выбило окна в домах по соседству.
Еще позже Федоров отметил, что враг нанес по Запорожью как минимум 4 удара.
По его словам, есть разрушения на нескольких предприятиях. Там возникли пожары. Взрывной волной повреждены дома, расположенные поблизости.
Напомним: В ночь на 17 июня по всей Украине была объявлена воздушная тревога из-за взлета российского МиГ-31К.