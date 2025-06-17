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Из-за вражеской атаки на предприятиях в Запорожье возникли пожары – ОВА

Ольга ГлущенкоВторник, 17 июня 2025, 02:26
Из-за вражеской атаки на предприятиях в Запорожье возникли пожары – ОВА
взрыв, иллюстративное фото из соцсетей

В ночь на 17 июня на фоне ракетной угрозы в Запорожской области прогремели взрывы, на предприятии Запорожья возник пожар.

Источник: начальник ОВА Запорожской области Иван Федоров

Детали: После 2 часов ночи Федоров сообщил о взрывах в Запорожской области.

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Перед этим он отметил угрозу ударов баллистическими ракетами.

Обновлено: Позже Федоров сообщил, что в результате российской атаки на территории одного из предприятий Запорожья произошел пожар.

Взрывной волной выбило окна в домах по соседству.

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Еще позже Федоров отметил, что враг нанес по Запорожью как минимум 4 удара.

По его словам, есть разрушения на нескольких предприятиях. Там возникли пожары. Взрывной волной повреждены дома, расположенные поблизости.

Напомним: В ночь на 17 июня по всей Украине была объявлена воздушная тревога из-за взлета российского МиГ-31К.

Запорожская областьвзрывроссийско-украинская война
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