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Во время вражеской атаки в Киеве умер гражданин США – Кличко

Ольга ГлущенкоВторник, 17 июня 2025, 02:58
Во время вражеской атаки в Киеве умер гражданин США – Кличко
иллюстративное фото: logoboom/Depositphotos

По данным мэра Киева Виталия Кличко, во время массированной вражеской атаки на Киев в Соломенском районе скончался гражданин США.

Источник: Кличко в Тelegram

Детали: Кличко отметил, что во время атаки на Киев в Соломенском районе в доме, напротив того, где медики оказывали помощь пострадавшим, скончался 62-летний гражданин США.

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Прямая речь Кличко: "Медики констатировали клиническую смерть – биологическую смерть".

Киев
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