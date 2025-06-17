Во время вражеской атаки в Киеве умер гражданин США – Кличко

По данным мэра Киева Виталия Кличко, во время массированной вражеской атаки на Киев в Соломенском районе скончался гражданин США.

Источник: Кличко в Тelegram

Детали: Кличко отметил, что во время атаки на Киев в Соломенском районе в доме, напротив того, где медики оказывали помощь пострадавшим, скончался 62-летний гражданин США.

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Прямая речь Кличко: "Медики констатировали клиническую смерть – биологическую смерть".