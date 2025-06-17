Президент США Дональд Трамп достроково покидає саміт G7 і повертається до Вашингтона.

Джерело: CNN із посиланням на допис речниці Білого дому Керолайн Лівітт у мережі Х

Деталі: Лівітт опублікувала в соціальних мережах інформацію про план Трампа скоротити свою участь у саміті G7 в Кананаскісі, Канада.

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Пряма мова Лівітт: "Президент Трамп чудово провів день на саміті G7, навіть підписав важливу торговельну угоду зі Сполученим Королівством та прем'єр-міністром Кіром Стармером.

Багато чого було досягнуто, але через те, що відбувається на Близькому Сході, президент Трамп сьогодні ввечері (у ніч на 17 червня за Києвом – ред.) виїде після вечері з главами держав.

Деталі: CNN зазначає, що Трамп мав виїхати з Канади у вівторок після пресконференції.

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Незадовго до того, як Білий дім оголосив про його достроковий від'їзд, Трамп на тлі загострення ситуації між Іраном та Ізраїлем опублікував допис у мережі Truth Social: "Усі повинні негайно евакуюватися з Тегерана!"

Оновлено: Пізніше CNN зазначило, що Трамп підтвердив, що йому потрібно якомога швидше повернутися до Вашингтона через ситуацію на Близькому Сході.

Нагадаємо: Трамп планував зустрітися з президентом України Володимиром Зеленським для двосторонніх переговорів на полях саміту G7 в Канаді у вівторок.

Трамп заявив, що відкладає запровадження нових санкцій проти Росії в очікуванні можливого укладення угоди щодо припинення війни в Україні.