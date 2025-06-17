Трамп заявив, що відкладає санкції проти РФ, бо чекає "мирну угоду"

Президент США Дональд Трамп заявив, що відкладає запровадження нових санкцій проти Росії в очікуванні можливого укладення угоди щодо припинення війни в Україні.

Джерело: заява Трампа журналістам на саміті G7 у Канаді, цитує суспільний мовник "Суспільне"

Пряма мова Трампа: "Я чекаю, щоб побачити, чи буде підписано угоду".

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Деталі: На запитання журналіста про те, чи підтримують США заклик Європи до нових санкцій, Трамп відповів: "Європа про це говорить, але ще нічого не зробила. Подивимось, чи зроблять вони це".

Коли його запитали, чому Сполучені Штати самостійно не запроваджують санкції вже зараз, він сказав: "Бо я чекаю, щоб побачити, чи буде укладена угода".

Він також додав, що санкції дорого обходяться Сполученим Штатам.

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Пряма мова Трампа: "І не забувайте, санкції коштують нам багато грошей. Коли я запроваджую санкції проти якоїсь країни, це коштує США дуже багато грошей, величезні суми.

Це не просто – підписати документ. Йдеться про мільярди і мільярди доларів. Санкції – це не так просто. Це не вулиця з одностороннім рухом".

Нагадаємо: Трамп заявив, що виключення Росії з "Групи восьми" у 2014 році було "великою помилкою", і якби цього не сталось, то в Україні не було б війни.

Трамп і під час першого президентського терміну висував пропозиції повернути Росію до "Групи восьми", і вже з початку другого терміну.

У понеділок він прибув на перший після повернення в Білий дім саміт G7.

Трамп планує зустрітися з президентом України Володимиром Зеленським для двосторонніх переговорів на полях саміту G7 в Канаді.