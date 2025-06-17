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Трамп досрочно покидает саммит G7

Ольга ГлущенкоВторник, 17 июня 2025, 03:20
Трамп досрочно покидает саммит G7
Трамп. Фото из Facebook

Президент США Дональд Трамп досрочно покидает саммит G7 и возвращается в Вашингтон.

Источник: CNN со ссылкой на сообщение пресс-секретаря Белого дома Кэролайн Ливитт в сети Х

Детали: Ливитт опубликовала в социальных сетях информацию о плане Трампа сократить свое участие в саммите G7 в Кананаскисе, Канада.

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Прямая речь Ливитт: "Президент Трамп прекрасно провел день на саммите G7, даже подписал важное торговое соглашение с Соединенным Королевством и премьер-министром Киром Стармером.

Многое было достигнуто, но из-за того, что происходит на Ближнем Востоке, президент Трамп сегодня вечером (в ночь на 17 июня по Киеву – ред.) уедет после ужина с главами государств.

Детали: CNN отмечает, что Трамп должен был уехать из Канады во вторник после пресс-конференции.

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Незадолго до того, как Белый дом объявил о его досрочном отъезде, Трамп на фоне обострения ситуации между Ираном и Израилем опубликовал сообщение в сети Truth Social: "Все должны немедленно эвакуироваться из Тегерана!"

Обновлено: Позже CNN отметило, что Трамп подтвердил, что ему нужно как можно скорее вернуться в Вашингтон из-за ситуации на Ближнем Востоке.

Напомним: Трамп планировал встретиться с президентом Украины Владимиром Зеленским для двусторонних переговоров на полях саммита G7 в Канаде во вторник.

Трамп заявил, что откладывает введение новых санкций против России в ожидании возможного заключения соглашения о прекращении войны в Украине.

G7Трамп
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