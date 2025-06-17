Ворожа атака БпЛА на Київщину: поранена жінка, є пошкодження
Вівторок, 17 червня 2025, 03:46
Внаслідок масованої ворожої атаки безпілотниками на Київщині поранена жінка, пошкоджені будинки, виникли пожежі.
Джерело: Київська ОВА
Дослівно: "Ворог масовано атакує Київщину БпЛА та ракетами. Під ударами мирні населені пункти області.
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На жаль, у Вишгородському районі поранено жінку 1970 року народження. У неї різана рана правого плеча. Необхідна медична допомога надається".
Деталі: Також у КОВА повідомили про пошкоджений приватний будинок, у якому вибиті вікна.
У Броварському районі унаслідок ворожої атаки сталося загорання даху приватного будинку. І була зафіксована пожежа господарчої будівлі на території підприємства.