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Вражеская атака БпЛА на Киевскую область: ранена женщина, есть повреждения

Ольга ГлущенкоВторник, 17 июня 2025, 03:46
Вражеская атака БпЛА на Киевскую область: ранена женщина, есть повреждения
иллюстративное фото: ГСЧС

В результате массированной вражеской атаки беспилотниками на Киевщине ранена женщина, повреждены дома, возникли пожары.

Источник: Киевская ОВА

Дословно: "Враг массированно атакует Киевскую область БпЛА и ракетами. Под ударами мирные населенные пункты области.

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К сожалению, в Вышгородском районе ранена женщина 1970 года рождения. У нее резная рана правого плеча. Необходимая медицинская помощь оказывается".

Детали: Также в КОВА сообщили о поврежденном частном доме, в котором выбиты окна.

В Броварском районе в результате вражеской атаки произошло возгорание крыши частного дома. И был зафиксирован пожар хозяйственной постройки на территории предприятия.

Киевская областьбеспилотникироссийско-украинская война
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