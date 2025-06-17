Вражеская атака БпЛА на Киевскую область: ранена женщина, есть повреждения

В результате массированной вражеской атаки беспилотниками на Киевщине ранена женщина, повреждены дома, возникли пожары.

Источник: Киевская ОВА

Дословно: "Враг массированно атакует Киевскую область БпЛА и ракетами. Под ударами мирные населенные пункты области.

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К сожалению, в Вышгородском районе ранена женщина 1970 года рождения. У нее резная рана правого плеча. Необходимая медицинская помощь оказывается".

Детали: Также в КОВА сообщили о поврежденном частном доме, в котором выбиты окна.

В Броварском районе в результате вражеской атаки произошло возгорание крыши частного дома. И был зафиксирован пожар хозяйственной постройки на территории предприятия.