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Через атаку ворожих БпЛА в Одесі виникли пожежі, є руйнування і 13 потерпілих

Ольга Глущенко Вівторок, 17 червня 2025, 05:26
Через атаку ворожих БпЛА в Одесі виникли пожежі, є руйнування і 13 потерпілих
фото: Одеська ОВА

Внаслідок ворожої атаки російських дронів на світанку 17 червня в Одесі виникли пожежі, є руйнування і 5 постраждалих, серед яких дитина.

Джерело: суспільний мовник "Суспільне", "Думська", мер Одеси Геннадій Труханов, начальник Одеської ОВА Олег Кіпер

Деталі: У ніч проти 17 червня в Одесі було чути вибухи на тлі загрози ворожих ударних дронів.

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За даними "Суспільного", з 4:41 до 4:51 в Одесі лунали вибухи.

"Думська" повідомила про роботу ППО в Одесі.

Труханов закликав жителів Одеси перебувати в укриттях.

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Оновлено: Пізніше "Думська" зазначила, що після атаки "Шахудів" у місті виникла пожежа.

Деталі: Кіпер зазначив, що на світанку ворог масовано атакував Одесу ударними безпілотниками.

Пряма мова Кіпера: "Попри активну роботу наших бійців ППО, у місті є руйнування, пожежі та пошкодження цивільної інфраструктури, зокрема житлових будинків, інклюзивного центру, дошкільного закладу, гаражів тощо".

Деталі: Кіпер також додав, що є постраждалі, інформація щодо їх кількості уточнюється.

Пізніше Кіпер уточнив, що відомо про щонайменше пʼятьох поранених, серед яких є дитина.

Ще пізніше начальник ОВА повідомив про 13 постраждалих внаслідок дронової атаки на Одесу.

 
фото: ОВА
 
фото: ОВА
 
фото: ОВА

Пряма мова Кіпера: "Станом на 6:30 до медичних закладів шпиталізовано 13 осіб. Під завалами можуть знаходитися люди. Триває ліквідація наслідків російської атаки".

Одесавибухбезпілотникиросійсько-українська війна
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