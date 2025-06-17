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Из-за атаки вражеских БПЛА в Одессе возникли пожары, есть разрушения и 13 пострадавших

Ольга ГлущенкоВторник, 17 июня 2025, 05:26
Из-за атаки вражеских БПЛА в Одессе возникли пожары, есть разрушения и 13 пострадавших
фото: Одесская ОВА

В результате вражеской атаки российских дронов на рассвете 17 июня в Одессе возникли пожары, есть разрушения и 13 пострадавших, среди которых ребенок.

Источник: общественное вещани "Суспільне", "Думская", мэр Одессы Геннадий Труханов, начальник Одесской ОВА Олег Кипер

Детали: По данным "Суспільного", с 4:41 до 4:51 в Одессе раздавались взрывы.

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"Думская" сообщила о работе ПВО в Одессе.

Труханов призвал жителей Одессы находиться в укрытиях.

Обновлено: Позже "Думская" отметила, что после атаки "Шахидов" в городе возник пожар.

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Детали: Кипер отметил, что на рассвете враг массированно атаковал Одессу ударными беспилотниками.

Прямая речь Кипера: "Несмотря на активную работу наших бойцов ПВО, в городе есть разрушения, пожары и повреждения гражданской инфраструктуры, в частности жилых домов, инклюзивного центра, дошкольного учреждения, гаражей и т. д.".

Детали: Кипер также добавил, что есть пострадавшие, информация об их количестве уточняется.

Позже Кипер уточнил, что известно о как минимум пяти раненых, среди которых есть ребенок.

Еще позже начальник ОВА сообщил о 13 пострадавших в результате дронной атаки на Одессу.

Прямая речь Кипера: "По состоянию на 6:30 в медицинские учреждения госпитализированы 13 человек. Под завалами могут находиться люди. Продолжается ликвидация последствий российской атаки".

 
фото: ОВА
 
фото: ОВА
 
фото: ОВА

Одессавзрывбеспилотникироссийско-украинская война
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