Трамп у своїй соцмережі закликав жителів Тегерана до негайної евакуації

Президент США Дональд Трамп у своїй соцмережі закликав жителів Тегерана негайно евакуюватися з міста.

Джерело: Трамп у своїй соцмережі Truth, "Дзеркало тижня"

Пряма мова Трампа: "Іран повинен був підписати "угоду", яку я їм порадив підписати.

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Яка ганьба і яка марна трата людських життів.

Простіше кажучи, ІРАН НЕ МОЖЕ МАТИ ЯДЕРНУ ЗБРОЮ. Я повторюю це знову і знову!

Всі повинні негайно евакуюватися з Тегерана!"

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Деталі: Згодом допис президента поширили у соцмережі Х Білий дім, який виділив погрозу кольоровим маркером, а також Державний секретар США Марко Рубіо.

Соцмережа Truth Social, яка належить Дональду Трампу, офіційно працює в США, Канаді, Бразилії, Австралії та ще кількох країнах. Інші країни мають обмежений доступ, або він і зовсім відсутній.

Іран має одну з найжорсткіших інтернет-цензур у світі: там блокують понад 70 % глобальних сервісів (YouTube, Telegram, Facebook, Х тощо).

Що передувало: Іран через арабських посередників передав США та Ізраїлю повідомлення про намір припинити ескалацію і повернутись до переговорів щодо своєї ядерної програми.

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