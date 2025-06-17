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Трамп в своей соцсети призвал жителей Тегерана к немедленной эвакуации

Ольга ГлущенкоВторник, 17 июня 2025, 06:46
Трамп в своей соцсети призвал жителей Тегерана к немедленной эвакуации
Трап, фото из facebook

Президент США Дональд Трамп в своей социальной сети призвал жителей Тегерана немедленно эвакуироваться из города.

Источник: Трамп в своей социальной сети Truth, "Зеркало недели"

Прямая речь Трампа: "Иран должен был подписать "соглашение", которое я им посоветовал подписать.

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Какой позор и какая бессмысленная трата человеческих жизней.

Проще говоря, ИРАН НЕ МОЖЕТ ИМЕТЬ ЯДЕРНОЕ ОРУЖИЕ. Я повторяю это снова и снова!

Все должны немедленно эвакуироваться из Тегерана!"

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Детали: Впоследствии пост президента распространили в соцсети Х Белый дом, который выделил угрозу цветным маркером, а также государственный секретарь США Марко Рубио.

Соцсеть Truth Social, принадлежащая Дональду Трампу, официально работает в США, Канаде, Бразилии, Австралии и еще нескольких странах. Другие страны имеют ограниченный доступ или он и вовсе отсутствует.

Иран имеет одну из самых жестких интернет-цензур в мире: там блокируют более 70% глобальных сервисов (YouTube, Telegram, Facebook, Х и т.д.).

Что предшествовало: Иран через арабских посредников передал Соединенным Штатам и Израилю сообщение о намерении прекратить эскалацию и вернуться к переговорам по своей ядерной программе.

Напоминм:

ТрампИранядерное оружие
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