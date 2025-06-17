Трамп в своей соцсети призвал жителей Тегерана к немедленной эвакуации
Президент США Дональд Трамп в своей социальной сети призвал жителей Тегерана немедленно эвакуироваться из города.
Источник: Трамп в своей социальной сети Truth, "Зеркало недели"
Прямая речь Трампа: "Иран должен был подписать "соглашение", которое я им посоветовал подписать.
Какой позор и какая бессмысленная трата человеческих жизней.
Проще говоря, ИРАН НЕ МОЖЕТ ИМЕТЬ ЯДЕРНОЕ ОРУЖИЕ. Я повторяю это снова и снова!
Все должны немедленно эвакуироваться из Тегерана!"
Детали: Впоследствии пост президента распространили в соцсети Х Белый дом, который выделил угрозу цветным маркером, а также государственный секретарь США Марко Рубио.
Соцсеть Truth Social, принадлежащая Дональду Трампу, официально работает в США, Канаде, Бразилии, Австралии и еще нескольких странах. Другие страны имеют ограниченный доступ или он и вовсе отсутствует.
Иран имеет одну из самых жестких интернет-цензур в мире: там блокируют более 70% глобальных сервисов (YouTube, Telegram, Facebook, Х и т.д.).
Что предшествовало: Иран через арабских посредников передал Соединенным Штатам и Израилю сообщение о намерении прекратить эскалацию и вернуться к переговорам по своей ядерной программе.
Напоминм:
- Еще накануне Иран отверг возможность продолжения переговоров с США по своей ядерной программе, ссылаясь на поддержку американцами Израиля.
- Президент США Дональд Трамп в соцсети Truth Social заявил, что Иран и Израиль заключат мирное соглашение при его содействии.