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ЗСУ за добу знешкодили ще понад тисячу окупантів і 20 артсистем

Ірина БалачукВівторок, 17 червня 2025, 06:58
ЗСУ за добу знешкодили ще понад тисячу окупантів і 20 артсистем
Українські захисники. Фото з Facebook Генштабу ЗСУ

Втрати Росії за минулу добу зросли ще на 1 060 вояк, 20 артилерійських систем та 3 ББМ.  

Джерело: Генштаб ЗСУ в Facebook

Деталі: Загальні бойові втрати росіян з 24.02.22 по 17.06.25 орієнтовно склали:

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  • особового складу – близько 1 006 120 (+1 060) осіб,
  • танків – 10 940 (+1) од,
  • бойових броньованих машин – 22 814 (+3) од,
  • артилерійських систем – 29 228 (+20) од,
  • РСЗВ – 1 419 (+1) од,
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня – 40 981 (+177) од,
  • автомобільної техніки та автоцистерн – 52 175 (+79) од.

Дані уточнюються.

Росіявтрати у війні
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