ЗСУ за добу знешкодили ще понад тисячу окупантів і 20 артсистем
Вівторок, 17 червня 2025, 06:58
Втрати Росії за минулу добу зросли ще на 1 060 вояк, 20 артилерійських систем та 3 ББМ.
Джерело: Генштаб ЗСУ в Facebook
Деталі: Загальні бойові втрати росіян з 24.02.22 по 17.06.25 орієнтовно склали:
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- особового складу – близько 1 006 120 (+1 060) осіб,
- танків – 10 940 (+1) од,
- бойових броньованих машин – 22 814 (+3) од,
- артилерійських систем – 29 228 (+20) од,
- РСЗВ – 1 419 (+1) од,
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 40 981 (+177) од,
- автомобільної техніки та автоцистерн – 52 175 (+79) од.
Дані уточнюються.