ВСУ за сутки обезвредили еще более тысячи оккупантов и 20 артсистем
Вторник, 17 июня 2025, 06:58
Потери России за минувшие сутки выросли еще на 1 060 вояк, 20 артиллерийских систем и 3 ББМ.
Источник: Генштаб ВСУ в Facebook
Детали: Общие боевые потери россиян с 24.02.22 по 17.06. 25 ориентировочно составили:
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- личного состава – около 1 006 120 (+1 060) человек,
- танков – 10 940 (+1) ед,
- боевых бронированных машин – 22 814 (+3) ед,
- артиллерийских систем – 29 228 (+20) ед,
- РСЗО – 1 419 (+1) ед,
- БПЛА оперативно-тактического уровня – 40 981 (+177) ед,
- автомобильной техники и автоцистерн – 52 175 (+79) ед.
Данные уточняются.