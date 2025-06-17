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ВСУ за сутки обезвредили еще более тысячи оккупантов и 20 артсистем

Ирина БалачукВторник, 17 июня 2025, 06:58
ВСУ за сутки обезвредили еще более тысячи оккупантов и 20 артсистем
Украинские защитники. Фото из Facebook Генштаба ВСУ

Потери России за минувшие сутки выросли еще на 1 060 вояк, 20 артиллерийских систем и 3 ББМ.

Источник: Генштаб ВСУ в Facebook

Детали: Общие боевые потери россиян с 24.02.22 по 17.06. 25 ориентировочно составили:

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  • личного состава – около 1 006 120 (+1 060) человек,
  • танков – 10 940 (+1) ед,
  • боевых бронированных машин – 22 814 (+3) ед,
  • артиллерийских систем – 29 228 (+20) ед,
  • РСЗО – 1 419 (+1) ед,
  • БПЛА оперативно-тактического уровня – 40 981 (+177) ед,
  • автомобильной техники и автоцистерн – 52 175 (+79) ед.

Данные уточняются.

Росcияпотери в войне
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