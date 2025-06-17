На фронті 186 зіткнень з ворогом, майже третина на Покровському напрямку – Генштаб

На фронті за минулу добу відбулося 186 бойових зіткнень з ворогом, з них 56 – на Покровському напрямку, 38 – на Північно-Слобожанському і Курському напрямках.

Джерело: Генштаб

Деталі: Загалом, протягом минулої доби зафіксовано 186 бойових зіткнень.

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На Північно-Слобожанському і Курському напрямках захисники відбили 38 штурмових дій окупантів.

На Південно-Слобожанському напрямку противник 4 рази штурмував позиції українських підрозділів у районах Довгенького та Кам’янки.

На Куп’янському напрямку за добу відбулося 4 атаки окупантів. Сили оборони відбили штурмові дії противника в районах населених пунктів Степова Новоселівка, Загризове та в бік Голубівки й Петропавлівки.

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На Лиманському напрямку ворог атакував 7 разів, намагаючись просунутися вперед поблизу населених пунктів Копанки, Надія, Греківка, Рідкодуб та Колодязі.

На Сіверському напрямку в районі Григорівки противник один раз атакував позиції ЗСУ.

На Краматорському напрямку зафіксовано 12 боєзіткнень у районах Часового Яру, Курдюмівки, Оріхово-Василівки та в бік Білої Гори.

На Торецькому напрямку ворог здійснив 18 атак в районах Торецька, Диліївки та в бік Щербинівки, Русиного Яру і Яблунівки.

На Покровському напрямку захисники зупинили 56 штурмових і наступальних дій агресора у районах населених пунктів Попів Яр, Миролюбівка, Шевченко Перше, Промінь, Удачне, Новосергіївка, Горіхове, Котлярівка, Новопавлівка, Андріївка та Олексіївка.

На Новопавлівському напрямку ворог 28 разів атакував позиції захисників у районах населених пунктів Новосілка, Вільне Поле, Багатир, Бурлацьке та в бік Запоріжжя і Шевченко.

На Гуляйпільському напрямку оборонці відбили 4 наступальні дії ворожих підрозділів поблизу Малинівки.

На Оріхівському напрямку оборонці відбили 2 ворожих штурми поблизу Нестерянки.

На Придніпровському напрямку українські воїни відбили атаку окупантів в районі Антонівського моста.

За минулу добу авіація, ракетні війська та артилерія сил оборони уразили 8 районів зосередження особового складу, озброєння й військової техніки, 5 артилерійських засобів та один інший важливий об’єкт противника.