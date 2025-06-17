На фронте 186 столкновений с врагом, почти треть на Покровском направлении – Генштаб

На фронте за минувшие сутки произошло 186 боевых столкновений с врагом, из них 56 - на Покровском направлении, 38 - на Северо-Слобожанском и Курском направлениях.

Источник: Генштаб

Детали: В общем, за прошедшие сутки зафиксировано 186 боевых столкновений.

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На Северо-Слобожанском и Курском направлениях защитники отбили 38 штурмовых действий оккупантов.

На Южно-Слобожанском направлении противник 4 раза штурмовал позиции украинских подразделений в районах Долгенького и Каменки.

На Купянском направлении за сутки произошло 4 атаки оккупантов. Силы обороны отбили штурмовые действия противника в районах населенных пунктов Степная Новоселовка, Загрызово и в сторону Голубовки и Петропавловки.

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На Лиманском направлении враг атаковал 7 раз, пытаясь продвинуться вперед вблизи населенных пунктов Копанки, Надежда, Грековка, Редкодуб и Колодязи.

На Северском направлении в районе Григорьевки противник один раз атаковал позиции ВСУ.

На Краматорском направлении зафиксировано 12 боестолкновений в районах Часового Яра, Курдюмовки, Орехово-Васильевки и в сторону Белой Горы.

На Торецком направлении враг совершил 18 атак в районах Торецка, Дилиевки и в сторону Щербиновки, Русиного Яра и Яблоновки.

На Покровском направлении защитники остановили 56 штурмовых и наступательных действий агрессора в районах населенных пунктов Попов Яр, Миролюбовка, Шевченко Первое, Луч, Удачное, Новосергиевка, Ореховое, Котляровка, Новопавловка, Андреевка и Алексеевка.

На Новопавловском направлении враг 28 раз атаковал позиции защитников в районах населенных пунктов Новоселка, Вольное Поле, Багатир, Бурлацкое и в сторону Запорожья и Шевченко.

На Гуляйпольском направлении защитники отбили 4 наступательные действия вражеских подразделений вблизи Малиновки.

На Ореховском направлении защитники отбили 2 вражеских штурма вблизи Нестерянки.

На Приднепровском направлении украинские воины отбили атаку оккупантов в районе Антоновского моста.

За минувшие сутки авиация, ракетные войска и артиллерия сил обороны поразили 8 районов сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники, 5 артиллерийских средств и один другой важный объект противника.