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Росіяни заявили про атаку майже 200 українських дронів

Альона Мазуренко Вівторок, 17 червня 2025, 09:26
Росіяни заявили про атаку майже 200 українських дронів
ІЛЮСТРАТИВНЕ ФОТО УКРОБОРОНПРОМУ

Міноборони Росії заявило у вівторок, що за вечір і ніч над кількома російськими областями було збито майже 200 українських безпілотників.

Джерело: російська служба BBC News

Деталі: Зокрема, в РФ стверджують, що з восьмої вечора до сьомої ранку було збито 198 українських дронів.

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При цьому в росЗМІ повідомлень про атаку дронів і стрільбу ППО вночі у відкритому інфопросторі зовсім небагато.

Росавіація оголошувала про закриття аеропортів Москви, Калуги, Тамбова і Нижнього Новгорода; мер Москви Сергій Собянін заявляв про кілька збитих дронів, що летіли на Москву; губернатор прикордонної Брянської області Олександр Богомаз вранці оголосив, що за ніч над областю було збито 43 безпілотники.

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