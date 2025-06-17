Росіяни заявили про атаку майже 200 українських дронів
Міноборони Росії заявило у вівторок, що за вечір і ніч над кількома російськими областями було збито майже 200 українських безпілотників.
Джерело: російська служба BBC News
Деталі: Зокрема, в РФ стверджують, що з восьмої вечора до сьомої ранку було збито 198 українських дронів.
При цьому в росЗМІ повідомлень про атаку дронів і стрільбу ППО вночі у відкритому інфопросторі зовсім небагато.
Росавіація оголошувала про закриття аеропортів Москви, Калуги, Тамбова і Нижнього Новгорода; мер Москви Сергій Собянін заявляв про кілька збитих дронів, що летіли на Москву; губернатор прикордонної Брянської області Олександр Богомаз вранці оголосив, що за ніч над областю було збито 43 безпілотники.
В російському Єльці вночі повідомлял про атаку безпілотників. У місті чули сирену і звуки пролітаючих БПЛА pic.twitter.com/yhUc5CZGv3— Українська правда ✌️ (@ukrpravda_news) June 17, 2025РЕКЛАМА: