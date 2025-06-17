Россияне заявили об атаке почти 200 украинских дронов

Минобороны России заявило во вторник, что за вечер и ночь над несколькими российскими областями было сбито почти 200 украинских беспилотников.

Источник: российская служба BBC News

Детали: В частности, в РФ утверждают, что с восьми вечера до семи утра было сбито 198 украинских дронов.

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При этом в росСМИ сообщений об атаке дронов и стрельбе ПВО ночью в открытом инфопространстве совсем немного.

Росавиация объявляла о закрытии аэропортов Москвы, Калуги, Тамбова и Нижнего Новгорода; мэр Москвы Сергей Собянин заявлял о нескольких сбитых дронов, летевших на Москву; губернатор приграничной Брянской области Александр Богомаз утром объявил, что за ночь над областью было сбито 43 беспилотника.