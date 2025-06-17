Окупанти атакували Херсон дронами: 12 постраждалих

12 людей постраждали у Дніпровському районі Херсона внаслідок російських атак з дронів.

Джерело: голова Херсонської ОВА Олександр Прокудін в Telegram

Пряма мова очільника області: "Росіяни змінили тактику застосувань БпЛА – з самого ранку масовано атакують Дніпровський район Херсона. Лише впродовж однієї години через атаки дронів там постраждали щонайменше одинадцятеро людей. Усі – отримують необхідну меддопомогу".

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Деталі: Згодом в ОВА уточнили, що кількість постраждалих зросла до 12.

Зокрема, у 36-річного чоловіка вибухова травма, уламкові поранення голови та грудної клітини. У 51-річної жінки – вибухова травма, контузія та уламкове поранення обличчя.



У 60-річного чоловіка та 67-річної жінки – вибухові травми та уламкові поранення, їх обох госпіталізували.

"Вживаємо усіх заходів, необхідних для протидії ворожим БпЛА та підлаштовуємося під нову тактику ворога. Це потребує часу", – заявив Прокудін.



Він закликав мешканців без гострої потреби не виходити на вулицю.