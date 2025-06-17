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Оккупанты атаковали Херсон дронами: 12 пострадавших

Ирина БалачукВторник, 17 июня 2025, 12:37
Оккупанты атаковали Херсон дронами: 12 пострадавших
Российский дрон. Фото иллюстративное. Фото предоставлено УП жителями Херсонщины

12 человек пострадали в Днепровском районе Херсона в результате российских дроновых атак.

Источник: глава Херсонской ОВА Александр Прокудин в Telegram

Прямая речь главы области: "Россияне изменили тактику применения БпЛА – с самого утра массированно атакуют Днепровский район Херсона. Только в течение одного часа из-за атак дронов там пострадали по меньшей мере одиннадцать человек. Все – получают необходимую медпомощь".

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Детали: Позже в ОВА уточнили, что количество пострадавших возросло до 12.

В частности, у 36-летнего мужчины взрывная травма, осколочные ранения головы и грудной клетки. У 51-летней женщины – взрывная травма, контузия и осколочное ранение лица.

У 60-летнего мужчины и 67-летней женщины – взрывные травмы и осколочные ранения, их обоих госпитализировали.

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"Принимаем все меры, необходимые для противодействия вражеским БпЛА и подстраиваемся под новую тактику врага. Это требует времени", – заявил Прокудин.

Он призвал жителей без острой необходимости не выходить на улицу.

Херсонбеспилотники
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