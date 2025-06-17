Росіяни вдарили по Нікополю: 1 загиблий, 2 поранених
Одна людина загинула та ще двоє дістали поранення внаслідок російських ударів по місту Нікополь на Дніпропетровщині.
Джерело: ДСНС в Facebook, голова ОВА Сергій Лисак та ДТЕК в Telegram
Дослівно ДСНС: "Загинув чоловік 1962 року народження".
Деталі: За словами Лисака, 63-річний чоловік помер внаслідок ворожого артобстрілу.
Він додав, що ще двоє чоловіків постраждали через влучання FPV-дрона.
У ДСНС зазначили, що окупанти вдарили БпЛА по легковому автомобілю, який перебував на території приватного домоволодіння. Виникла пожежа, рятувальники ліквідували загоряння.
50-річного пораненого госпіталізували в стані середньої тяжкості. 37-річний потерпілий лікуватиметься амбулаторно.
За даними ДТЕК, поранено енергетиків.
"Понівечені інфраструктура, навчальний заклад, приватні будинки, господарські споруди. Знищене авто", – розповів голова ОВА.