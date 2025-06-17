Росіяни вдарили по Нікополю: 1 загиблий, 2 поранених

Одна людина загинула та ще двоє дістали поранення внаслідок російських ударів по місту Нікополь на Дніпропетровщині.

Джерело: ДСНС в Facebook, голова ОВА Сергій Лисак та ДТЕК в Telegram

Дослівно ДСНС: "Загинув чоловік 1962 року народження".

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Фото ДСНС

Деталі: За словами Лисака, 63-річний чоловік помер внаслідок ворожого артобстрілу.

Він додав, що ще двоє чоловіків постраждали через влучання FPV-дрона.

У ДСНС зазначили, що окупанти вдарили БпЛА по легковому автомобілю, який перебував на території приватного домоволодіння. Виникла пожежа, рятувальники ліквідували загоряння.

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50-річного пораненого госпіталізували в стані середньої тяжкості. 37-річний потерпілий лікуватиметься амбулаторно.

За даними ДТЕК, поранено енергетиків.

фото ДСНС

"Понівечені інфраструктура, навчальний заклад, приватні будинки, господарські споруди. Знищене авто", – розповів голова ОВА.