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Росіяни вдарили по Нікополю: 1 загиблий, 2 поранених

Ірина БалачукВівторок, 17 червня 2025, 13:56
Росіяни вдарили по Нікополю: 1 загиблий, 2 поранених
Фото ДСНС

Одна людина загинула та ще двоє дістали поранення внаслідок російських ударів по місту Нікополь на Дніпропетровщині.

Джерело: ДСНС в Facebook, голова ОВА Сергій Лисак та ДТЕК в Telegram

Дослівно ДСНС: "Загинув чоловік 1962 року народження". 

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Фото ДСНС

Деталі: За словами Лисака, 63-річний чоловік помер внаслідок ворожого артобстрілу.

Він додав, що ще двоє чоловіків постраждали через влучання FPV-дрона.

У ДСНС зазначили, що окупанти вдарили БпЛА по легковому автомобілю, який перебував на території приватного домоволодіння. Виникла пожежа, рятувальники ліквідували загоряння.

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50-річного пораненого госпіталізували в стані середньої тяжкості. 37-річний потерпілий лікуватиметься амбулаторно. 

За даними ДТЕК, поранено енергетиків.

 
фото ДСНС

"Понівечені інфраструктура, навчальний заклад, приватні будинки, господарські споруди. Знищене авто", – розповів голова ОВА.

Нікопольжертви
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