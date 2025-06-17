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Россияне ударили по Никополю: 1 погибший, 2 раненых

Ирина БалачукВторник, 17 июня 2025, 13:56
Россияне ударили по Никополю: 1 погибший, 2 раненых
Фото ГСЧС

Один человек погиб и еще двое получили ранения в результате российских ударов по городу Никополь Днепропетровской области.

Источник: ГСЧС в Facebook, глава ОВА Сергей Лысак и ДТЭК в Telegram

Дословно ГСЧС: "Погиб мужчина 1962 года рождения". 

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фото ГСЧС

Детали: По словам Лысака, 63-летний мужчина умер в результате вражеского артобстрела. 

Он добавил, что еще двое мужчин пострадали из-за попадания FPV-дрона. 

В ГСЧС отметили, что оккупанты ударили БпЛА по легковому автомобилю, который находился на территории частного домовладения. Возник пожар, спасатели ликвидировали возгорание.

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фото ГСЧС

50-летнего раненого госпитализировали в состоянии средней тяжести. 37-летний пострадавший будет лечиться амбулаторно.

По данным ДТЭК, ранены энергетики.

"Изуродованы инфраструктура, учебное заведение, частные дома, хозяйственные постройки. Уничтожено авто", – рассказал глава ОВА.

Никопольжертвы
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