КНДР відправить на Курщину тисячі "північнокорейських саперів і будівельників"

Колишній міністр оборони Росії Сергій Шойгу, який перебуває із візитом в КНДР, заявив, що лідер КНДР Кім Чен Ин вирішив відправити в Росію "північнокорейських саперів і будівельників" нібито для "відновлення" російської Курської області.

Джерело: російський "Интерфакс"

Пряма мова Шойгу: "Головою державних справ КНДР Кім Чен Ином прийнято рішення направити до Росії одну тисячу саперів для розмінування ‌‌‌‌‌‌російської території, а також п'ять тисяч військових будівельників для відновлення зруйнованих інфраструктурних об'єктів".

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Деталі: При цьому він заявив, що під час переговорів КНДР вирішила, що продовжить допомагати Росії із "відновленням Курської області".

Шойгу заявив, що очільник Кремля Володимир Путін і Кім Чен Ин прийняли рішення про "увічнення подвигу солдатів Корейської народної армії, які брали участь у бойових діях".

Йдеться про відкриття в Росії та КНДР меморіалів у пам'ять про корейських воїнів, які загинули у боях за "звільнення" території Росії.

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Шойгу прибув за дорученням Путіна в КНДР, де провів переговори з Кім Чен Ином.

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