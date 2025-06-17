КНДР отправит на Курщину тысячи "северокорейских саперов и строителей"

Бывший министр обороны России Сергей Шойгу, который находится с визитом в КНДР, заявил, что лидер КНДР Ким Чен Ын решил отправить в Россию "северокорейских саперов и строителей" якобы для "восстановления" российской Курской области.

Источник: российский "Интерфакс"

Прямая речь Шойгу: "Председателем государственных дел КНДР Ким Чен Ыном принято решение направить в Россию одну тысячу саперов для разминирования российско‌‌‌‌​​‌​‌‌​‍‌‌‌‌​​‌‌​​‌‍‌‌‌‌​​‌‌‌‌​‍‌‌‌‌​​​​‌‌‌‍‌‌‌‌‌​​​‌​‌‍‌‌‌‌‌​​​‌​‌‍‌‌‌‌​‌‌​‌‌​‍‌‌‌‌​​‌‌​​‌‍‌‌‌‌​​‌‌‌‌​‍‌‌‌‌​​​​‌‌‌‍‌‌‌‌‌​‌​​‌​‍‌‌‌‌​‌‌‌‌​​‍‌‌‌‌​​‌​‌‌‌‍‌‌‌‌​​​‌​‌​‍‌‌‌‌​​‌‌​​​‍‌‌‌‌​​​‌​‌​‍‌‌‌‌​​‌‌​‌​‍‌‌‌‌​​​‌​​‌‍‌‌‌‌​​​‌‌​​‍‌‌‌‌​​‌​‌​​‍‌‌‌‌​​​​‌‌​й территории, а также пять тысяч военных строителей для восстановления разрушенных инфраструктурных объектов".

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Детали: При этом он заявил, что во время переговоров КНДР решила, что продолжит помогать России с "восстановлением Курской области".

Шойгу заявил, что глава Кремля Владимир Путин и Ким Чен Ын приняли решение об "увековечении подвига солдат Корейской народной армии, участвовавших в боевых действиях".

Речь идет об открытии в России и КНДР мемориалов в память о корейских воинах, погибших в боях за "освобождение" территории России.

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Шойгу прибыл по поручению Путина в КНДР, где провел переговоры с Ким Чен Ыном.

Напомним: