КНДР отправит на Курщину тысячи "северокорейских саперов и строителей"
Бывший министр обороны России Сергей Шойгу, который находится с визитом в КНДР, заявил, что лидер КНДР Ким Чен Ын решил отправить в Россию "северокорейских саперов и строителей" якобы для "восстановления" российской Курской области.
Источник: российский "Интерфакс"
Прямая речь Шойгу: "Председателем государственных дел КНДР Ким Чен Ыном принято решение направить в Россию одну тысячу саперов для разминирования российской территории, а также пять тысяч военных строителей для восстановления разрушенных инфраструктурных объектов".
Детали: При этом он заявил, что во время переговоров КНДР решила, что продолжит помогать России с "восстановлением Курской области".
Шойгу заявил, что глава Кремля Владимир Путин и Ким Чен Ын приняли решение об "увековечении подвига солдат Корейской народной армии, участвовавших в боевых действиях".
Речь идет об открытии в России и КНДР мемориалов в память о корейских воинах, погибших в боях за "освобождение" территории России.
Шойгу прибыл по поручению Путина в КНДР, где провел переговоры с Ким Чен Ыном.
Напомним:
- Прошлый визит Шойгу в Северную Корею состоялся 4 июня.
- Между РФ и КНДР действует Договор о всеобъемлющем стратегическом партнерстве. Он был подписан в Пхеньяне 19 июня 2024 года. Россия и КНДР ратифицировали его в ноябре.