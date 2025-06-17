ЄСПЛ назвав дату, коли виголосить рішення щодо "великої справи" проти Росії

Європейський суд з прав людини 9 липня оголосить рішення у справі "Україна та Нідерланди проти Росії" стосовно серйозних порушень прав людини на тимчасово окупованих територіях Донбасу та під час повномасштабної війни Росії проти України.

Джерело: "Європейська правда" з посиланням на сайт ЄСПЛ

Деталі: У Євросуді анонсували, що 9 липня суд оголосить рішення Великої палати у міждержавній справі "Україна та Нідерланди проти Росії". Ця міждержавна справа стосується скарг, пов’язаних із військовими діями Росії в Україні, які тривають з 24 лютого 2022 року, а також збройного конфлікту на сході України, що розпочався у 2014 році, включно зі збиттям рейсу MH17.

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У Facebook уповноважена у справах ЄСПЛ Маргарита Сокоренко наголосила, що йдеться про юридичне протистояння України з державою-агресором, у якому команда Міністерства юстиції працювала безперервно протягом багатьох років.

"У сьогоднішньому вигляді справа об’єднує чотири заяви щодо кричущих порушень прав людини в Україні", – розповіла вона.

За словами Сокоренко туди входять:

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Україна проти Росії (№ 8019/16) – порушення під час збройного конфлікту на Донбасі, зокрема збиття MH17, тортури, примусову працю та інше;

Україна проти Росії (№ 43800/14) – викрадення і незаконне переміщення українських дітей до РФ у 2014 році;

Нідерланди проти Росії (№ 28525/20) – обставини та наслідки збиття рейсу MH17;

Україна проти Росії (№ 11055/22) – грубі порушення прав людини під час повномасштабного вторгнення з 24 лютого 2022 року.

Сокоренко нагадала, що у січні 2023 року ЄСПЛ уже визнав частково прийнятною справу за трьома першими заявами, встановивши, що РФ контролювала окуповані райони Донбасу з 11 травня 2014 року.

У лютому 2023 року заяву щодо вторгнення (№ 11055/22) об’єднали з основною справою.

Ця справа має безпрецедентний характер: до неї доєдналися 26 держав та одна міжнародна організація як треті сторони.

"Очікуване рішення матиме фундаментальне значення – не лише для правової практики, а й для всіх постраждалих від агресії РФ. Це – питання глобальної справедливості та голосу істини у світі постправди", – наголосила Сокоренко.

Передісторія:

З 2022 року Росія припинила брати участь у провадженнях в ЄСПЛ попри те, що досі несе відповідальність за рішеннями щодо скарг, поданих до вересня 2022 року.

На слуханнях у ЄСПЛ в рамках справи "Україна та Нідерланди проти Росії" українська сторона доводить, що окупація Донбасу розпочалася у квітні 2014 року.

У січні 2023 року суд у Страсбурзі вирішив, що має юрисдикцію щодо розгляду скарг проти Росії з порушення прав людини на територіях Сходу України, які перебували під фактичним контролем Росії.

Детальніше про значення рішення читайте у статті: Перемога для Донбасу: все про рішення євросуду, яке змінить думку світу про агресію РФ