ЕСПЧ назвал дату, когда огласит решение по "большому делу" против России

Европейский суд по правам человека 9 июля объявит решение по делу "Украина и Нидерланды против России" относительно серьезных нарушений прав человека на временно оккупированных территориях Донбасса и во время полномасштабной войны России против Украины.

Источник: "Европейская правда" со ссылкой на сайт ЕСПЧ

Детали: В Евросуде анонсировали, что 9 июля суд объявит решение Большой палаты по межгосударственному делу "Украина и Нидерланды против России". Это межгосударственное дело касается жалоб, связанных с военными действиями России в Украине, которые продолжаются с 24 февраля 2022 года, а также вооруженного конфликта на востоке Украины, начавшегося в 2014 году, включая сбитый рейс MH17.

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В Facebook уполномоченная по делам ЕСПЧ Маргарита Сокоренко отметила, что речь идет о юридическом противостоянии Украины с государством-агрессором, в котором команда Министерства юстиции работала непрерывно в течение многих лет.

"В сегодняшнем виде дело объединяет четыре заявления о вопиющих нарушениях прав человека в Украине", - рассказала она.

По словам Сокоренко, туда входят:

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Украина против России (№ 8019/16) – нарушения во время вооруженного конфликта на Донбассе, в частности сбивание MH17, пытки, принудительный труд и прочее;

Украина против России (№ 43800/14) – похищение и незаконное перемещение украинских детей в РФ в 2014 году;

Нидерланды против России (№ 28525/20) – обстоятельства и последствия сбивания рейса MH17;

Украина против России (№ 11055/22) – грубые нарушения прав человека во время полномасштабного вторжения с 24 февраля 2022 года.

Сокоренко напомнила, что в январе 2023 года ЕСПЧ уже признал частично приемлемым дело по трем первым заявлениям, установив, что РФ контролировала оккупированные районы Донбасса с 11 мая 2014 года.

В феврале 2023 года заявление о вторжении (№ 11055/22) объединили с основным делом.

Это дело имеет беспрецедентный характер: к нему присоединились 26 государств и одна международная организация в качестве третьих сторон.

"Ожидаемое решение будет иметь фундаментальное значение – не только для правовой практики, но и для всех пострадавших от агрессии РФ. Это – вопрос глобальной справедливости и голоса истины в мире постправды", – подчеркнула Сокоренко.

Предыстория:

С 2022 года Россия прекратила участвовать в разбирательствах в ЕСПЧ, несмотря на то, что до сих пор несет ответственность за решения по жалобам, поданным до сентября 2022 года.

Отметим, на слушаниях в ЕСПЧ по делу "Украина и Нидерланды против России" украинская сторона доказывает, что оккупация Донбасса началась в апреле 2014 года.

В январе 2023 года суд в Страсбурге решил, что имеет юрисдикцию по рассмотрению жалоб против России о нарушении прав человека на территориях Востока Украины, которые находились под фактическим контролем России.

Подробнее о значении решения читайте в статье: Победа для Донбасса: все о решении евросуда, которое изменит мнение мира об агрессии РФ