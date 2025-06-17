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У Чернівцях сталися сутички між вірянами УПЦ МП та ПЦУ: поліція застосувала сльозогінний газ, є потерпілі

Валентина РоманенкоВівторок, 17 червня 2025, 16:45
У Чернівцях сталися сутички між вірянами УПЦ МП та ПЦУ: поліція застосувала сльозогінний газ, є потерпілі
сутичка між вірянами УПЦ МП та ПЦУ у Чернівцях. фото "Укрінформу"

У центрі Чернівців біля Свято-Духівського собору сталися сутички між вірянами УПЦ МП та Православної церкви України: за допомогою до медиків звернулося щонайменше 5 людей.

Джерело: кореспондент "Укрінформу" з місця події

Деталі: За словами журналіста, частина невдоволених людей перекрили центральну дорогу міста по вулиці Головній.

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фото "Укрінформу"

Як розповіли виданню пресслужбі поліції Чернівецької області, наразі правоохоронці здійснюють охорону публічної безпеки та правопорядку поблизу культової споруди у Чернівцях. Також співробітники поліції проводять з вірянами роз’яснювальну роботу щодо неприпустимості порушень чинного законодавства та вирішення спірних питань виключно у правовому полі.

На вулицю Кафедральну біля храму приїхали два автомобілі швидкої допомоги. Медики розповіли, що наразі по допомогу звернулися 5 осіб. Люди мають ушкодження різного характеру.

 
фото "Укрінформу"

У пресслужбі Чернівецько-Буковинської єпархії ПЦУ кореспонденту "Укрінформу" повідомили, що 17 червня у Свято-Духівському соборі священники ПЦУ вирішили провести перший молебень українською мовою.

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"Відколи відбулися збори про перехід собору до ПЦУ віряни московського патріархату у цьому приміщенні проводили цілодобові молитовні стояння. Та сьогодні наші священники запланували тут провести перше богослужіння українською мовою. Наразі частина священників ПЦУ вже перебувають всередині храму. Зовсім скоро має розпочатися молитва", – сказав представник інформаційного відділу ПЦУ.

За його інформацією, віряни УПЦ МП намагаються завадити першому україномовному богослужінню у Соборі. Частину прихильників довозять із інших населених пунктів області.

Оновлено: Пізніше видання повідомило, після того, як до храму під'їхав Митрополит УПЦ МП Мелетій зі своїми прихильниками, віряни спробували зірвати ворота і зайти на територію храму. Правоохоронці не дали їм цього зробити.

Після сутички знову були звернення до присутніх медиків. Є постраждалі і серед поліцейських.

УПЦ МПцеркваЧернівціполіція
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