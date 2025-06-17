В Черновцах – столкновения между верующими УПЦ МП и ПЦУ: полиция применила слезоточивый газ, есть пострадавшие

столкновение между верующими УПЦ МП и ПЦУ в Черновцах. фото «Укринформа»

В центре Черновцов возле Свято-Духовского собора произошли столкновения между верующими УПЦ МП и Православной церкви Украины: за помощью к медикам обратились по меньшей мере 5 человек.

Источник: корреспондент "Укринформа" с места происшествия

Детали: По словам журналиста, часть недовольных людей перекрыли центральную дорогу города по улице Главной.

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ФОТО "УКРИНФОРМА"

Как рассказали изданию в пресс-службе полиции Черновицкой области, сейчас правоохранители осуществляют охрану общественной безопасности и правопорядка вблизи культового сооружения в Черновцах. Также сотрудники полиции проводят с верующими разъяснительную работу о недопустимости нарушений действующего законодательства и решения спорных вопросов исключительно в правовом поле.

На улицу Кафедральную возле храма приехали два автомобиля скорой помощи. Медики рассказали, что сейчас за помощью обратились 5 человек. Люди имеют повреждения различного характера.

ФОТО "УКРИНФОРМА"

В пресс-службе Черновицко-Буковинской епархии ПЦУ корреспонденту "Укринформа" сообщили, что 17 июня в Свято-Духовском соборе священники ПЦУ решили провести первый молебен на украинском языке.

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"С тех пор, как состоялось собрание о переходе собора в ПЦУ, верующие Московского патриархата в этом помещении проводили круглосуточные молитвенные стояния. Но сегодня наши священники запланировали здесь провести первое богослужение на украинском языке. Сейчас часть священников ПЦУ уже находятся внутри храма. Совсем скоро должна начаться молитва", - сказал представитель информационного отдела ПЦУ.

По его информации, верующие УПЦ МП пытаются помешать первому украиноязычному богослужению в Соборе. Часть сторонников довозят из других населенных пунктов области.

Обновлено: Позже издание сообщило, после того, как к храму подъехал митрополит УПЦ МП Мелетий со своими сторонниками, верующие попытались сорвать ворота и зайти на территорию храма. Правоохранители не дали им этого сделать.

После стычки снова были обращения к присутствующим медикам. Есть пострадавшие и среди полицейских.