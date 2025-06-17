Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

В Черновцах – столкновения между верующими УПЦ МП и ПЦУ: полиция применила слезоточивый газ, есть пострадавшие

Валентина РоманенкоВторник, 17 июня 2025, 16:45
В Черновцах – столкновения между верующими УПЦ МП и ПЦУ: полиция применила слезоточивый газ, есть пострадавшие
столкновение между верующими УПЦ МП и ПЦУ в Черновцах. фото «Укринформа»

В центре Черновцов возле Свято-Духовского собора произошли столкновения между верующими УПЦ МП и Православной церкви Украины: за помощью к медикам обратились по меньшей мере 5 человек.

Источник: корреспондент "Укринформа" с места происшествия

Детали: По словам журналиста, часть недовольных людей перекрыли центральную дорогу города по улице Главной.

Реклама:
 
ФОТО "УКРИНФОРМА"

Как рассказали изданию в пресс-службе полиции Черновицкой области, сейчас правоохранители осуществляют охрану общественной безопасности и правопорядка вблизи культового сооружения в Черновцах. Также сотрудники полиции проводят с верующими разъяснительную работу о недопустимости нарушений действующего законодательства и решения спорных вопросов исключительно в правовом поле.

На улицу Кафедральную возле храма приехали два автомобиля скорой помощи. Медики рассказали, что сейчас за помощью обратились 5 человек. Люди имеют повреждения различного характера.

 
ФОТО "УКРИНФОРМА"

В пресс-службе Черновицко-Буковинской епархии ПЦУ корреспонденту "Укринформа" сообщили, что 17 июня в Свято-Духовском соборе священники ПЦУ решили провести первый молебен на украинском языке.

РЕКЛАМА:

"С тех пор, как состоялось собрание о переходе собора в ПЦУ, верующие Московского патриархата в этом помещении проводили круглосуточные молитвенные стояния. Но сегодня наши священники запланировали здесь провести первое богослужение на украинском языке. Сейчас часть священников ПЦУ уже находятся внутри храма. Совсем скоро должна начаться молитва", - сказал представитель информационного отдела ПЦУ.

По его информации, верующие УПЦ МП пытаются помешать первому украиноязычному богослужению в Соборе. Часть сторонников довозят из других населенных пунктов области.

Обновлено: Позже издание сообщило, после того, как к храму подъехал митрополит УПЦ МП Мелетий со своими сторонниками, верующие попытались сорвать ворота и зайти на территорию храма. Правоохранители не дали им этого сделать.

После стычки снова были обращения к присутствующим медикам. Есть пострадавшие и среди полицейских.

УПЦ МПцерковьЧерновцыполиция
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня
Больной СМА Назарий Гусаков отверг обвинения в махинациях: говорит, бесплатных лекарств не хватало
Рада забрала у Довгого мандат – в парламенте новый антирекорд нардепов
Bloomberg: Американские чиновники готовятся к возможному удару по Ирану в ближайшие дни
КСУ за более чем 3 года не смог растолковать конституционность множественного гражданства
Путин заявил, что готов встретиться с Зеленским, но подписывать с ним ничего не будет
Наступление РФ на Константиновку: Силы обороны отбили большой штурм и уничтожили 18 бронемашин
Все новости...
УПЦ МП
Зеленский: Путин залезает под самый колокол и говорит, как кому молиться
Нокаут для репутации: главный бой Ломаченко проигран вне ринга
"Пожертвование" на 7 млн: стало известно, почему СБУ приходила с обысками в метрополию УПЦ МП
Последние новости
12:33
Правительство Швеции одобрило увеличение расходов на оборону
12:25
Исчез во время прогулки в лесу: на Прикарпатье в течение двух суток разыскивают пятилетнего мальчика
12:24
колонкаNot great, not terrible. Как сборная Украины по футболу провела молодежный Евро
12:21
Россия уже на грани перехода в рецессию - глава Минэкономразвития РФ
12:11
Ужин с Ткачом, запись УП-2 и "Великий натуралист" от Ваоне: УП объявляет аукцион с тремя лотами
11:57
Больной СМА Назарий Гусаков отверг обвинения в махинациях: говорит, бесплатных лекарств не хватало
11:38
Итальянские исследователи создали первого в мире летающего гуманоидного робота с реактивными двигателями
11:32
Трамп не уверен, что удар по ядерному объекту Ирана будет успешным – СМИ
11:30
видеоЗеленский возложил цветы к дому в Киеве, где Россия убила ракетой 23 человека
11:09
В Иране более полусуток не работает интернет
Все новости...
Реклама:
Реклама: