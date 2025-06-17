Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

Єврокомісія пропонує поетапно повністю зупинити імпорт газу та нафти з РФ до кінця 2027 року

Христина Бондарєва, Альона Мазуренко Вівторок, 17 червня 2025, 16:47
Єврокомісія пропонує поетапно повністю зупинити імпорт газу та нафти з РФ до кінця 2027 року
фото: Getty Images

Європейська комісія у вівторок офіційно представила законодавчу пропозицію для того, щоб поетапно припинити імпорт російського газу та нафти до кінця 2027 року. 

Джерело: "Європейська правда", пресслужба Єврокомісії

Деталі: Запропоноване регулювання передбачає поступову відмову від трубопровідного газу та зрідженого природного газу (LNG), що походить з Росії або експортується прямо чи опосередковано з території РФ. 

Реклама:

Також встановлено графік припинення імпорту російської нафти до кінця 2027 року.

Згідно з пропозицією, нові контракти на імпорт російського газу будуть заборонені з 1 січня 2026 року.

Імпорт за чинними короткостроковими контрактами буде припинено до 17 червня 2026 року, за винятком газу, що надходить трубопроводами до внутрішньоконтинентальних країн за довгостроковими угодами – вони дозволятимуться до кінця 2027 року. 

РЕКЛАМА:

Також буде заборонено укладання довгострокових контрактів на використання терміналів LNG для клієнтів із Росії або підконтрольних їй компаній.

Країни-члени ЄС будуть зобов’язані представити чіткі плани диверсифікації енергопостачання з конкретними етапами та заходами для поетапного припинення імпорту російських енергоресурсів. 

Комісія наголошує, що на сьогодні Європа має достатню інфраструктуру, добре інтегрований ринок газу та доступ до альтернативних постачальників, що дозволяє здійснити цей перехід без суттєвого впливу на економіку чи енергобезпеку.

Регламент також містить вбудовані механізми гнучкості, які враховують реалії ринку і водночас забезпечують правову визначеність для компаній. 

Очікується, що Європарламент і Рада ЄС розглянуть цю пропозицію у звичайному законодавчому порядку. Для її ухвалення в Раді ЄС потрібна кваліфікована більшість.

"Росія неодноразово намагалася шантажувати нас, використовуючи енергію як зброю. Ми зробили чіткий вибір: перекрити цей потік і остаточно завершити епоху російських викопних ресурсів у Європі", – заявила президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн.

Напередодні у Люксембурзі пройшло засідання Ради ЄС з енергетичних питань, на якій Рада обговорила поступову відмову від імпорту російських енергоносіїв, які все ще продовжують купувати країни-члени. 

Словаччина та Угорщина виявились двома країнами Європейського Союзу, які не підтримали висновки Ради ЄС щодо посилення енергетичної безпеки, зокрема за рахунок відмови від російських енергоносіїв.

ЄврокомісіягазнафтаРосія
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні
Хворий на СМА Назарій Гусаков відкинув звинувачення у махінаціях: каже, безкоштовних ліків бракувало
Рада забрала в Довгого мандат – у парламенті новий антирекорд нардепів
Bloomberg: Американські посадовці готуються до можливого удару по Ірану найближчими днями
КСУ за понад 3 роки не зміг розтлумачити конституційність множинного громадянства 
Путін заявив, що готовий зустрітися з Зеленським, але підписувати з ним нічого не буде
Наступ РФ на Костянтинівку: Сили оборони відбили великий штурм і знищили 18 бронемашин
Усі новини...
Єврокомісія
ЄС планує внести до 18-го пакета санкцій нові обмеження проти Білорусі
Єврокомісія оновила перелік країн з потенційно високим ризиком відмивання грошей
ЄС презентував черговий пакет санкцій проти РФ
Останні новини
12:25
Зник під час прогулянки в лісі: на Прикарпатті протягом двох діб розшукують п’ятирічного хлопчика
12:24
колонкаNot great, not terrible. Як збірна України з футболу провела молодіжний Євро
12:21
Росія вже на межі переходу в рецесію – голова Мінекономрозвитку РФ
12:11
Вечеря з Ткачем, запис УП-2 і "Великий натураліст" від Ваоне: УП оголошує аукціон з трьома лотами
11:57
Хворий на СМА Назарій Гусаков відкинув звинувачення у махінаціях: каже, безкоштовних ліків бракувало
11:38
Італійські дослідники створили першого у світі літаючого гуманоїдного робота з реактивними двигунами
11:32
Трамп не впевнений, що удар по ядерному об’єкту Ірану буде успішним – ЗМІ
11:30
відеоЗеленський поклав квіти до будинку в Києві, де Росія вбила ракетою 23 людини
11:09
В Ірані понад пів доби не працює інтернет
11:08
Рада забрала в Довгого мандат – у парламенті новий антирекорд нардепів
Усі новини...
Реклама:
Реклама: