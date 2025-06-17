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Еврокомиссия предлагает поэтапно полностью остановить импорт газа и нефти из РФ до конца 2027 года

Кристина Бондарева, Алена МазуренкоВторник, 17 июня 2025, 16:47
Еврокомиссия предлагает поэтапно полностью остановить импорт газа и нефти из РФ до конца 2027 года
фото: Getty Images

Европейская комиссия во вторник официально представила законодательное предложение для того, чтобы поэтапно прекратить импорт российского газа и нефти до конца 2027 года.

Источник: "Европейская правда", пресс-служба Еврокомиссии

Детали: Предложенное регулирование предусматривает постепенный отказ от трубопроводного газа и сжиженного природного газа (LNG), что происходит из России или экспортируется прямо или косвенно с территории РФ.

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Импорт по действующим краткосрочным контрактам будет прекращен до 17 июня 2026 года, за исключением газа, поступающего по трубопроводам во внутриконтинентальные страны по долгосрочным соглашениям – они будут разрешены до конца 2027 года.

Также будет запрещено заключение долгосрочных контрактов на использование терминалов LNG для клиентов из России или подконтрольных ей компаний.

Страны-члены ЕС будут обязаны представить четкие планы диверсификации энергоснабжения с конкретными этапами и мерами для поэтапного прекращения импорта российских энергоресурсов.

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Комиссия отмечает, что на сегодня Европа имеет достаточную инфраструктуру, хорошо интегрированный рынок газа и доступ к альтернативным поставщикам, что позволяет осуществить этот переход без существенного влияния на экономику или энергобезопасность.

Регламент также содержит встроенные механизмы гибкости, которые учитывают реалии рынка и одновременно обеспечивают правовую определенность для компаний.

Ожидается, что Европарламент и Совет ЕС рассмотрят это предложение в обычном законодательном порядке. Для его принятия в Совете ЕС требуется квалифицированное большинство.

"Россия неоднократно пыталась шантажировать нас, используя энергию как оружие. Мы сделали четкий выбор: перекрыть этот поток и окончательно завершить эпоху российских ископаемых ресурсов в Европе", – заявила президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен.

Накануне в Люксембурге прошло заседание Совета ЕС по энергетическим вопросам, на котором Совет обсудил постепенный отказ от импорта российских энергоносителей, которые все еще продолжают покупать страны-члены.

Словакия и Венгрия оказались двумя странами Европейского Союза, которые не поддержали выводы Совета ЕС по усилению энергетической безопасности, в частности за счет отказа от российских энергоносителей.

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