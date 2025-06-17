Зеленський прибув на G7 у Канаді: що в програмі президента

Президент України Володимир Зеленський прибув на саміт G7 у Канаді. Дональд Трамп, з яким була запланована двостороння зустріч, залишив захід достроково.

Джерело: "Європейська правда"

Деталі: Як стало відомо "ЄвроПравді", після того як Зеленський прибув до Канади, у нього запланована зустріч із прем'єр-міністром країни Марком Карні. Головна подія – це участь президента у спеціальному засіданні лідерів країн G7 за назвою "Сильна та суверенна Україна", що триватиме годину.

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Також має відбутися багатостороння зустріч Зеленського з лідерами Франції, Британії, Італії та Німеччини.

Окрім цього, в українського президента також передбачені двосторонні переговори з прем'єром Японії, генеральним секретарем НАТО Марком Рютте, президентом Бразилії та прем'єром Індії.

Також у Зеленського передбачена коротка спільна зустріч з лідерами Європейського Союзу – президентом Європейської ради Антоніу Коштою та президенткою Європейської комісії Урсулою фон дер Ляєн.

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