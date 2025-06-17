Зеленський прибув на G7 у Канаді: що в програмі президента
Президент України Володимир Зеленський прибув на саміт G7 у Канаді. Дональд Трамп, з яким була запланована двостороння зустріч, залишив захід достроково.
Джерело: "Європейська правда"
Деталі: Як стало відомо "ЄвроПравді", після того як Зеленський прибув до Канади, у нього запланована зустріч із прем'єр-міністром країни Марком Карні. Головна подія – це участь президента у спеціальному засіданні лідерів країн G7 за назвою "Сильна та суверенна Україна", що триватиме годину.
Також має відбутися багатостороння зустріч Зеленського з лідерами Франції, Британії, Італії та Німеччини.
Окрім цього, в українського президента також передбачені двосторонні переговори з прем'єром Японії, генеральним секретарем НАТО Марком Рютте, президентом Бразилії та прем'єром Індії.
Також у Зеленського передбачена коротка спільна зустріч з лідерами Європейського Союзу – президентом Європейської ради Антоніу Коштою та президенткою Європейської комісії Урсулою фон дер Ляєн.
Нагадаємо:
- Трамп достроково залишив саміт G7, де планувалась зустріч із Зеленським, щоб повернутися до Вашингтона, де, за його словами, він мав стежити за конфліктом між Ізраїлем та Іраном.
- Зазначимо, український президент планував обговорити з американським потенційну купівлю у США оборонного пакета для України.