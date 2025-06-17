Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

Зеленський прибув на G7 у Канаді: що в програмі президента

Сергій Сидоренко, Уляна КричковськаВівторок, 17 червня 2025, 18:44
Зеленський прибув на G7 у Канаді: що в програмі президента
Ілюстративне фото: Getty Images

Президент України Володимир Зеленський прибув на саміт G7 у Канаді. Дональд Трамп, з яким була запланована двостороння зустріч, залишив захід достроково.

Джерело: "Європейська правда"

Деталі: Як стало відомо "ЄвроПравді", після того як Зеленський прибув до Канади, у нього запланована зустріч із прем'єр-міністром країни Марком Карні. Головна подія – це участь президента у спеціальному засіданні лідерів країн G7 за назвою "Сильна та суверенна Україна", що триватиме годину.

Реклама:

Також має відбутися багатостороння зустріч Зеленського з лідерами Франції, Британії, Італії та Німеччини. 

Окрім цього, в українського президента також передбачені двосторонні переговори з прем'єром Японії, генеральним секретарем НАТО Марком Рютте, президентом Бразилії та прем'єром Індії.

Також у Зеленського передбачена коротка спільна зустріч з лідерами Європейського Союзу – президентом Європейської ради Антоніу Коштою та президенткою Європейської комісії Урсулою фон дер Ляєн.

РЕКЛАМА:

Нагадаємо:

  • Трамп достроково залишив саміт G7, де планувалась зустріч із Зеленським, щоб повернутися до Вашингтона, де, за його словами, він мав стежити за конфліктом між Ізраїлем та Іраном.
  • Зазначимо, український президент планував обговорити з американським потенційну купівлю у США оборонного пакета для України.

ТрампЗеленськийG7
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні
Наступ РФ на Костянтинівку: Сили оборони відбили великий штурм і знищили 18 бронемашин
фото, відеоУ сутичці біля собору в Чернівцях постраждали 12 людей, серед них правоохоронці
Під час атаки на Ізраїль загинула семирічна одеситка: за кордоном вона лікувалася від раку
У Словаччині затримали 8 осіб через фальсифікації з цінами на боєприпаси для України
Олесь Довгий заявив, що складає мандат і йде з політики
Хворого на СМА Назарія Гусакова звинувачують у махінаціях зі збором коштів: що відомо
Усі новини...
Трамп
Трамп обурився, що ЄС не запропонував США "справедливої" торговельної угоди
У Трампа згорнули робочу групу, яка мала розробити стратегії тиску на Росію – ЗМІ
Трамп "наїхав" на Макрона після саміту G7 і натякнув на щось "велике"
Останні новини
23:59
хокейТрилер, бойовик, а може комедія? Огляд фінального протистояння Кубка Стенлі
23:52
Глави МЗС Франції, Німеччини та Британії проведуть переговори з іранським міністром – Reuters
23:29
Туреччина підтвердила історичний візит премʼєра Вірменії
23:15
Стало відомо, хто очолить бригаду "Птахи Мадяра"
22:50
"Боюсь, що вони прийдуть знову". Спогади мешканки Чернігівщини, яка пережила окупацію
22:50
Визначилася дата старту сезону футзальної Екстра-ліги 2025/26
22:42
Через атаки РФ на Херсонщині постраждали 8 людей
22:23
Понад 70 євродепутатів можуть приєднатись до ЛГБТ-прайду в Будапешті
21:53
Наступ РФ на Костянтинівку: Сили оборони відбили великий штурм і знищили 18 бронемашин
21:51
Гран-прі Канади залишиться в календарі Формули-1 ще на 10 років
Усі новини...
Реклама:
Реклама: