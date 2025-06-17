Зеленский прибыл на G7 в Канаде: что в программе президента
Президент Украины Владимир Зеленский прибыл на саммит G7 в Канаде. Дональд Трамп, с которым была запланирована двусторонняя встреча, покинул мероприятие досрочно.
Источник: "Европейская правда"
Детали: Как стало известно "ЕвроПравде", после того как Зеленский прибыл в Канаду, у него запланирована встреча с премьер-министром страны Марком Карни. Главное событие – это участие президента в специальном заседании лидеров стран G7 под названием "Сильная и суверенная Украина", которое продлится час.
Также должна состояться многосторонняя встреча Зеленского с лидерами Франции, Великобритании, Италии и Германии.
Кроме этого, у украинского президента также предусмотрены двусторонние переговоры с премьером Японии, генеральным секретарем НАТО Марком Рютте, президентом Бразилии и премьером Индии.
Также у Зеленского предусмотрена короткая совместная встреча с лидерами Европейского Союза – президентом Европейского совета Антониу Коштой и президентом Европейской комиссии Урсулой фон дер Ляйен.
Напомним:
- Трамп досрочно покинул саммит G7, где планировалась встреча с Зеленским, чтобы вернуться в Вашингтон, где, по его словам, он должен был следить за конфликтом между Израилем и Ираном.
- Отметим, украинский президент планировал обсудить с американским потенциальную покупку у США оборонного пакета для Украины.