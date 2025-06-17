Можливе незаконне збагачення заступника генпрокурора: В НАБУ відмовилися відповідати УП, чи розпочали досудове розслідування 

В Національному антикорупційному бюро України відмовилися відповідати на запит УП щодо відкриття досудового розслідування за фактом можливого незаконного збагачення заступника генерального прокурора Ігоря Мустеци.

Джерело: відповідь НАБУ на запит "Української правди"

Деталі: За інформацією журналістів-розслідувачів, родина Мустеци суттєво збагатилася під час повномасштабної війни.

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УП надсилала Національному антикорупційному бюро запит, аби уточнити, чи розпочали детективи досудове розслідування за фактом можливого незаконного збагачення заступника генпрокурора.

В НАБУ відмовилися відповідати, посилаючись на таємницю досудового розслідування.

Водночас додали: Кримінальний процесуальний кодекс України (КПК) визначає, що відомості досудового розслідування можна розголошувати лише з письмового дозволу слідчого або прокурора.

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