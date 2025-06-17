Можливе незаконне збагачення заступника генпрокурора: В НАБУ відмовилися відповідати УП, чи розпочали досудове розслідування
В Національному антикорупційному бюро України відмовилися відповідати на запит УП щодо відкриття досудового розслідування за фактом можливого незаконного збагачення заступника генерального прокурора Ігоря Мустеци.
Джерело: відповідь НАБУ на запит "Української правди"
Деталі: За інформацією журналістів-розслідувачів, родина Мустеци суттєво збагатилася під час повномасштабної війни.
УП надсилала Національному антикорупційному бюро запит, аби уточнити, чи розпочали детективи досудове розслідування за фактом можливого незаконного збагачення заступника генпрокурора.
В НАБУ відмовилися відповідати, посилаючись на таємницю досудового розслідування.
Водночас додали: Кримінальний процесуальний кодекс України (КПК) визначає, що відомості досудового розслідування можна розголошувати лише з письмового дозволу слідчого або прокурора.
Передісторія:
- 4 червня 2025 року журналісти hromadske оприлюднили розслідування про статки сімʼї заступника генерального прокурора Ігоря Мустеци. В матеріалі зазначається, що за понад два десятиліття служби в органах прокуратури Мустеца не став власником ані нерухомості, ані автомобіля. Однак він проживає в орендованій квартирі в елітному ЖК у центрі Києва.
- Водночас батьки заступника генпрокурора під час повномасштабної війни стали власниками нової нерухомості. Зокрема, його матір Любов Мустеца наприкінці 2022 року оформила на себе квартиру площею 202 м² в елітній новобудові "Парус" у Чернівцях, батько Василь Мустеца у травні 2023-го придбав автомобіль MERCEDES-BENZ GLE 400D 2022 року випуску, а в червні 2024-го купив будинок у Чернівцях площею 84 м².
- Також у розслідуванні зазначається, що у вересні 2022 року 73-річний пенсіонер Давид Вайнштейн подарував квартиру в ЖК "Французький квартал-2" сестрі заступника генпрокурора Наталії Антонюк. Вартість подарунка в договорі дарування оцінювалася вже у 8 мільйонів гривень.