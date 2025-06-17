Возможное незаконное обогащение заместителя генпрокурора: В НАБУ отказались отвечать УП, начали ли досудебное расследование
В Национальном антикоррупционном бюро Украины отказались отвечать на запрос УП об открытии досудебного расследования по факту возможного незаконного обогащения заместителя генерального прокурора Игоря Мустецы.
Источник: ответ НАБУ на запрос "Украинской правды"
Детали: По информации журналистов-расследователей, семья Мустецы существенно обогатилась во время полномасштабной войны.
УП посылала Национальному антикоррупционному бюро запрос, чтобы уточнить, начали ли детективы досудебное расследование по факту возможного незаконного обогащения заместителя генпрокурора.
В НАБУ отказались отвечать, ссылаясь на тайну досудебного расследования.
В то же время добавили: Уголовный процессуальный кодекс Украины (УПК) определяет, что сведения досудебного расследования можно разглашать только с письменного разрешения следователя или прокурора.
Предыстория:
- 4 июня 2025 года журналисты hromadske обнародовали расследование о состоянии семьи заместителя генерального прокурора Игоря Мустецы. В материале отмечается, что за более чем два десятилетия службы в органах прокуратуры Мустеца не стал владельцем ни недвижимости, ни автомобиля. Однако он проживает в арендованной квартире в элитном ЖК в центре Киева.
- В то же время родители заместителя генпрокурора во время полномасштабной войны стали владельцами новой недвижимости. В частности, его мать Любовь Мустеца в конце 2022 года оформила на себя квартиру площадью 202 м² в элитной новостройке "Парус" в Черновцах, отец Василий Мустеца в мае 2023-го приобрел автомобиль MERCEDES-BENZ GLE 400D 2022 года выпуска, а в июне 2024-го купил дом в Черновцах площадью 84 м².
- Также в расследовании отмечается, что в сентябре 2022 года 73-летний пенсионер Давид Вайнштейн подарил квартиру в ЖК "Французский квартал-2" сестре заместителя генпрокурора Натальи Антонюк. Стоимость подарка в договоре дарения оценивалась уже в 8 миллионов гривен.