Возможное незаконное обогащение заместителя генпрокурора: В НАБУ отказались отвечать УП, начали ли досудебное расследование

В Национальном антикоррупционном бюро Украины отказались отвечать на запрос УП об открытии досудебного расследования по факту возможного незаконного обогащения заместителя генерального прокурора Игоря Мустецы.

Источник: ответ НАБУ на запрос "Украинской правды"

Детали: По информации журналистов-расследователей, семья Мустецы существенно обогатилась во время полномасштабной войны.

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УП посылала Национальному антикоррупционному бюро запрос, чтобы уточнить, начали ли детективы досудебное расследование по факту возможного незаконного обогащения заместителя генпрокурора.

В НАБУ отказались отвечать, ссылаясь на тайну досудебного расследования.

В то же время добавили: Уголовный процессуальный кодекс Украины (УПК) определяет, что сведения досудебного расследования можно разглашать только с письменного разрешения следователя или прокурора.

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