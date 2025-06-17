Рада підтримала законопроєкт про створення Єдиного державного реєстру військовослужбовців

Верховна Рада 17 червня підтримала законопроєкт про створення Єдиного державного реєстру військовослужбовців.

Джерело: міністр оборони Рустем Умєров

Пряма мова: "Це важливий крок до впорядкованої та сучасної системи обліку і надання послуг для військових.

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Реєстр – це цифрова база, яка дозволить: швидше і точніше фіксувати дані про особовий склад; автоматично формувати аналітику про резерв; мінімізувати кількість бюрократичних процедур і людський фактор".

Деталі: Ключова новація – Military ID, цифровий ідентифікатор, який дозволить обмінюватися даними між реєстрами без розголошення персональної інформації.

Як повідомляє Умєров, на основі цієї системи в майбутньому військові зможуть отримувати соціальні послуги, пільги та бонуси онлайн, зокрема через застосунок Армія+.