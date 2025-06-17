Рада поддержала законопроект о создании Единого государственного реестра военнослужащих

Верховная Рада 17 июня поддержала законопроект о создании Единого государственного реестра военнослужащих.

Источник: министр обороны Рустем Умеров

Прямая речь: "Это важный шаг к упорядоченной и современной системе учета и предоставления услуг для военных.

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Реестр – это цифровая база, которая позволит: быстрее и точнее фиксировать данные о личном составе; автоматически формировать аналитику о резерве; минимизировать количество бюрократических процедур и человеческий фактор".

Детали: Ключевая новация – Military ID, цифровой идентификатор, который позволит обмениваться данными между реестрами без разглашения персональной информации.

Как сообщает Умеров, на основе этой системы в будущем военные смогут получать социальные услуги, льготы и бонусы онлайн, в частности через приложение Армия+.