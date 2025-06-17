Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

Рада поддержала законопроект о создании Единого государственного реестра военнослужащих

Татьяна ОлейникВторник, 17 июня 2025, 19:23
Рада поддержала законопроект о создании Единого государственного реестра военнослужащих
Фото - минобороны

Верховная Рада 17 июня поддержала законопроект о создании Единого государственного реестра военнослужащих.

Источник: министр обороны Рустем Умеров

Прямая речь: "Это важный шаг к упорядоченной и современной системе учета и предоставления услуг для военных.

Реклама:

Реестр – это цифровая база, которая позволит: быстрее и точнее фиксировать данные о личном составе; автоматически формировать аналитику о резерве; минимизировать количество бюрократических процедур и человеческий фактор".

Детали: Ключевая новация – Military ID, цифровой идентификатор, который позволит обмениваться данными между реестрами без разглашения персональной информации.

Как сообщает Умеров, на основе этой системы в будущем военные смогут получать социальные услуги, льготы и бонусы онлайн, в частности через приложение Армия+.

Верховная Рада
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня
Больной СМА Назарий Гусаков отверг обвинения в махинациях: говорит, бесплатных лекарств не хватало
Рада забрала у Довгого мандат – в парламенте новый антирекорд нардепов
Bloomberg: Американские чиновники готовятся к возможному удару по Ирану в ближайшие дни
КСУ за более чем 3 года не смог растолковать конституционность множественного гражданства
Путин заявил, что готов встретиться с Зеленским, но подписывать с ним ничего не будет
Наступление РФ на Константиновку: Силы обороны отбили большой штурм и уничтожили 18 бронемашин
Все новости...
Верховная Рада
Рада согласовала назначение Кравченко на должность генпрокурора
"Слуги" и комитет Рады поддержали кандидатуру Кравченко на должность генпрокурора
Когда секретность и закрытость вредят
Последние новости
12:33
Правительство Швеции одобрило увеличение расходов на оборону
12:25
Исчез во время прогулки в лесу: на Прикарпатье в течение двух суток разыскивают пятилетнего мальчика
12:24
колонкаNot great, not terrible. Как сборная Украины по футболу провела молодежный Евро
12:21
Россия уже на грани перехода в рецессию - глава Минэкономразвития РФ
12:11
Ужин с Ткачом, запись УП-2 и "Великий натуралист" от Ваоне: УП объявляет аукцион с тремя лотами
11:57
Больной СМА Назарий Гусаков отверг обвинения в махинациях: говорит, бесплатных лекарств не хватало
11:38
Итальянские исследователи создали первого в мире летающего гуманоидного робота с реактивными двигателями
11:32
Трамп не уверен, что удар по ядерному объекту Ирана будет успешным – СМИ
11:30
видеоЗеленский возложил цветы к дому в Киеве, где Россия убила ракетой 23 человека
11:09
В Иране более полусуток не работает интернет
Все новости...
Реклама:
Реклама: