Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

Канада оголосила, що посилить тиск на РФ і надасть майже $1,5 млрд військової допомоги Україні

Олег Павлюк, Анастасія ПроцВівторок, 17 червня 2025, 19:34
Канада оголосила, що посилить тиск на РФ і надасть майже $1,5 млрд військової допомоги Україні
Ілюстративне фото: Getty Images

Премʼєр-міністр Канади Марк Карні повідомив про новий пакет санкцій проти Росії та майже 1,5 мільярда доларів військової допомоги Україні під час зустрічі із Зеленським на полях саміту G7.

Джерело: "Європейська правда"

Деталі: Канадський премʼєр наголосив на необхідності посилити тиск на Росію, "яка відмовилася сісти за стіл переговорів".

Реклама:

"І сьогодні Канада оголошує про кілька заходів: по-перше, санкції проти низки осіб у Росії: проти понад 40 суб'єктів у Росії та за її межами, які намагаються сприяти обходу санкцій; санкції проти понад 200 суден "тіньового флоту", який Росія знову використовує для спроб обходу цих санкцій", – перелічив він.

Також Карні підтвердив, що Канада надасть Україні військову допомогу на суму понад 2 мільярди канадських доларів ($1,48 мільярда), причому туди увійдуть "безпілотники, вертольоти, боєприпаси".

Він, однак, не уточнив деталей цієї допомоги.

РЕКЛАМА:

"І по-третє, ми виділяємо наступний транш позики коштом заморожених російських активів на суму понад 2 мільярди доларів", – анонсував премʼєр Канади.

Наостанок Карні запевнив, що підтримка з боку Канади "буде незмінною, доки ми не досягнемо справедливого миру для України та українського народу".

Нагадаємо:

  • Президент Володимир Зеленський прибув на саміт G7 до Канади, де раніше у нього була запланована зустріч із його візаві Дональдом Трампом, який покинув подію достроково.

Канададопомога Україні
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні
Хворий на СМА Назарій Гусаков відкинув звинувачення у махінаціях: каже, безкоштовних ліків бракувало
Рада забрала в Довгого мандат – у парламенті новий антирекорд нардепів
Bloomberg: Американські посадовці готуються до можливого удару по Ірану найближчими днями
КСУ за понад 3 роки не зміг розтлумачити конституційність множинного громадянства 
Путін заявив, що готовий зустрітися з Зеленським, але підписувати з ним нічого не буде
Наступ РФ на Костянтинівку: Сили оборони відбили великий штурм і знищили 18 бронемашин
Усі новини...
Канада
Прем’єр Канади прагне укласти нову угоду про економіку і безпеку з США протягом 30 днів
ЗМІ: Канада планує оголосить про додаткову підтримку України на G7
Макрон, Мелоні, Мерц, Стармер та прем'єр Канади Карні провели зустріч перед самітом G7
Останні новини
12:25
Зник під час прогулянки в лісі: на Прикарпатті протягом двох діб розшукують п’ятирічного хлопчика
12:24
колонкаNot great, not terrible. Як збірна України з футболу провела молодіжний Євро
12:21
Росія вже на межі переходу в рецесію – голова Мінекономрозвитку РФ
12:11
Вечеря з Ткачем, запис УП-2 і "Великий натураліст" від Ваоне: УП оголошує аукціон з трьома лотами
11:57
Хворий на СМА Назарій Гусаков відкинув звинувачення у махінаціях: каже, безкоштовних ліків бракувало
11:38
Італійські дослідники створили першого у світі літаючого гуманоїдного робота з реактивними двигунами
11:32
Трамп не впевнений, що удар по ядерному об’єкту Ірану буде успішним – ЗМІ
11:30
відеоЗеленський поклав квіти до будинку в Києві, де Росія вбила ракетою 23 людини
11:09
В Ірані понад пів доби не працює інтернет
11:08
Рада забрала в Довгого мандат – у парламенті новий антирекорд нардепів
Усі новини...
Реклама:
Реклама: