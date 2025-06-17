Канада оголосила, що посилить тиск на РФ і надасть майже $1,5 млрд військової допомоги Україні

Премʼєр-міністр Канади Марк Карні повідомив про новий пакет санкцій проти Росії та майже 1,5 мільярда доларів військової допомоги Україні під час зустрічі із Зеленським на полях саміту G7.

Джерело: "Європейська правда"

Деталі: Канадський премʼєр наголосив на необхідності посилити тиск на Росію, "яка відмовилася сісти за стіл переговорів".

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"І сьогодні Канада оголошує про кілька заходів: по-перше, санкції проти низки осіб у Росії: проти понад 40 суб'єктів у Росії та за її межами, які намагаються сприяти обходу санкцій; санкції проти понад 200 суден "тіньового флоту", який Росія знову використовує для спроб обходу цих санкцій", – перелічив він.

Також Карні підтвердив, що Канада надасть Україні військову допомогу на суму понад 2 мільярди канадських доларів ($1,48 мільярда), причому туди увійдуть "безпілотники, вертольоти, боєприпаси".

Він, однак, не уточнив деталей цієї допомоги.

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"І по-третє, ми виділяємо наступний транш позики коштом заморожених російських активів на суму понад 2 мільярди доларів", – анонсував премʼєр Канади.

Наостанок Карні запевнив, що підтримка з боку Канади "буде незмінною, доки ми не досягнемо справедливого миру для України та українського народу".

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