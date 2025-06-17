Канада оголосила, що посилить тиск на РФ і надасть майже $1,5 млрд військової допомоги Україні
Премʼєр-міністр Канади Марк Карні повідомив про новий пакет санкцій проти Росії та майже 1,5 мільярда доларів військової допомоги Україні під час зустрічі із Зеленським на полях саміту G7.
Джерело: "Європейська правда"
Деталі: Канадський премʼєр наголосив на необхідності посилити тиск на Росію, "яка відмовилася сісти за стіл переговорів".
"І сьогодні Канада оголошує про кілька заходів: по-перше, санкції проти низки осіб у Росії: проти понад 40 суб'єктів у Росії та за її межами, які намагаються сприяти обходу санкцій; санкції проти понад 200 суден "тіньового флоту", який Росія знову використовує для спроб обходу цих санкцій", – перелічив він.
Також Карні підтвердив, що Канада надасть Україні військову допомогу на суму понад 2 мільярди канадських доларів ($1,48 мільярда), причому туди увійдуть "безпілотники, вертольоти, боєприпаси".
Він, однак, не уточнив деталей цієї допомоги.
"І по-третє, ми виділяємо наступний транш позики коштом заморожених російських активів на суму понад 2 мільярди доларів", – анонсував премʼєр Канади.
Наостанок Карні запевнив, що підтримка з боку Канади "буде незмінною, доки ми не досягнемо справедливого миру для України та українського народу".
Нагадаємо:
- Президент Володимир Зеленський прибув на саміт G7 до Канади, де раніше у нього була запланована зустріч із його візаві Дональдом Трампом, який покинув подію достроково.