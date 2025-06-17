Канада объявила, что усилит давление на РФ и предоставит почти $1,5 млрд военной помощи Украине

Премьер-министр Канады Марк Карни сообщил о новом пакете санкций против России и почти 1,5 миллиарда долларов военной помощи Украине во время встречи с Зеленским на полях саммита G7.

Источник: "Европейская правда"

Детали: Канадский премьер подчеркнул необходимость усилить давление на Россию, "которая отказалась сесть за стол переговоров".

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"И сегодня Канада объявляет о нескольких мерах: во-первых, санкции против ряда лиц в России: против более 40 субъектов в России и за ее пределами, которые пытаются способствовать обходу санкций; санкции против более 200 судов "теневого флота", который Россия снова использует для попыток обхода этих санкций", – перечислил он.

Также Карни подтвердил, что Канада предоставит Украине военную помощь на сумму более 2 миллиардов канадских долларов ($1,48 миллиарда), причем туда войдут "беспилотники, вертолеты, боеприпасы".

Он, однако, не уточнил деталей этой помощи.

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"И в-третьих, мы выделяем следующий транш займа за счет замороженных российских активов на сумму более 2 миллиардов долларов", – анонсировал премьер Канады.

Напоследок Карни заверил, что поддержка со стороны Канады "будет неизменной, пока мы не достигнем справедливого мира для Украины и украинского народа".

Напомним: