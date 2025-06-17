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Bloomberg: У лідерів G7 не вийшло переконати Трампа посилити тиск на Росію

Олег Павлюк, Тетяна ОлійникВівторок, 17 червня 2025, 21:28
Bloomberg: У лідерів G7 не вийшло переконати Трампа посилити тиск на Росію
Трамп. Фото - getty images

Обговорення між лідерами "Групи семи" напередодні не підштовхнуло президента США Дональда Трампа піти на жорсткіші санкції проти Росії.

Джерело: про це агентству Bloomberg розповіли проінформовані джерела, пише "Європейська правда"

Деталі: Трамп неодноразово закликав Володимира Путіна погодитися на припинення воєнних дій проти України та погрожував запровадити нові санкції проти Росії, але так і не зробив цього.

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За словами співрозмовників Bloomberg, на саміті G7 у Канаді Трамп розчарував союзників, заявивши, що санкції США коштують багато грошей. Він повторив цей аргумент і під час вечері лідерів, яка відбулась за зачиненими дверима, пише агентство.

Європейські країни все більше сумніваються, чи можна довіряти Трампу в питанні подальшого тиску на Росію, і намагаються виграти час, зазначає Bloomberg.

Там додають, що європейці продовжують співпрацювати з президентом США і не хочуть його дратувати, але водночас шукають способи допомогти Україні в ситуації, коли США все менше бажають надавати їй допомогу.

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Як відомо, публічно лідери "Групи семи" заявили, що дискусія з Трампом щодо санкцій була позитивною.

Крім того, очікується, що в заяві, яку оприлюднить прем'єр-міністр Канади Марк Карні, буде зазначено, що Україна продемонструвала готовність до припинення вогню, на відміну від Росії, на яку потрібно буде тиснути санкціями.

ТрампсанкціїG7
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