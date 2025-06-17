Bloomberg: У лидеров G7 не получилось убедить Трампа усилить давление на Россию

Обсуждения между лидерами "Группы семи" накануне не подтолкнули президента США Дональда Трампа пойти на более жесткие санкции против России.

Источник: об этом агентству Bloomberg сообщили информированные источники, пишет "Европейская правда"

Детали: Трамп неоднократно призывал Владимира Путина согласиться на прекращение военных действий против Украины и угрожал ввести новые санкции против России, но так и не сделал этого.

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По словам собеседников Bloomberg, на саммите G7 в Канаде Трамп разочаровал союзников, заявив, что санкции США стоят много денег. Он повторил этот аргумент и во время ужина лидеров, который состоялся за закрытыми дверями, пишет агентство.

Европейские страны все больше сомневаются, можно ли доверять Трампу в вопросе дальнейшего давления на Россию, и пытаются выиграть время, отмечает Bloomberg.

Там добавляют, что европейцы продолжают сотрудничать с президентом США и не хотят его раздражать, но в то же время ищут способы помочь Украине в ситуации, когда США все меньше желают оказывать ей помощь.

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Как известно, публично лидеры "Группы семи" заявили, что дискуссия с Трампом по санкциям была позитивной.

Кроме того, ожидается, что в заявлении, которое обнародует премьер-министр Канады Марк Карни, будет отмечено, что Украина продемонстрировала готовность к прекращению огня, в отличие от России, на которую нужно будет давить санкциями.