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Унаслідок російського авіаудару загинув 46-річний чоловік на Сумщині

Тетяна ОлійникВівторок, 17 червня 2025, 21:51
Унаслідок російського авіаудару загинув 46-річний чоловік на Сумщині
Фото ілюстративне - getty images

Російська армія, за попередньою інформацією, скинула керовану авіаційну бомбу на Юнаківську громаду на Сумщині, загинув чоловік.

Джерело: Офіс генпрокурора

Дослівно: "За даними слідства, 17 червня 2025 року близько 16:00 ворог скинув, за попередньою інформацією, керовану авіаційну бомбу на цивільну інфраструктуру Юнаківської громади на Сумщині.

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Внаслідок атаки ворога у власному будинку загинув 46-річний чоловік".

Сумська областьобстрілросійсько-українська війна
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