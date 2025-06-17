Унаслідок російського авіаудару загинув 46-річний чоловік на Сумщині

Російська армія, за попередньою інформацією, скинула керовану авіаційну бомбу на Юнаківську громаду на Сумщині, загинув чоловік.

Джерело: Офіс генпрокурора

Дослівно: "За даними слідства, 17 червня 2025 року близько 16:00 ворог скинув, за попередньою інформацією, керовану авіаційну бомбу на цивільну інфраструктуру Юнаківської громади на Сумщині.

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Внаслідок атаки ворога у власному будинку загинув 46-річний чоловік".