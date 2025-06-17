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В результате российского авиаудара погиб 46-летний мужчина на Сумщине

Татьяна ОлейникВторник, 17 июня 2025, 21:51
В результате российского авиаудара погиб 46-летний мужчина на Сумщине
Фото иллюстративное - getty images

Российская армия, по предварительной информации, сбросила управляемую авиационную бомбу на Юнаковскую общину в Сумской области, погиб мужчина.

Источник: Офис генпрокурора

Дословно: "По данным следствия, 17 июня 2025 года около 16:00 враг сбросил, по предварительной информации, управляемую авиационную бомбу на гражданскую инфраструктуру Юнаковской общины в Сумской области.

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В результате атаки врага в собственном доме погиб 46-летний мужчина".

Сумская областьобстрелроссийско-украинская война
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