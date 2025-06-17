В результате российского авиаудара погиб 46-летний мужчина на Сумщине
Вторник, 17 июня 2025, 21:51
Российская армия, по предварительной информации, сбросила управляемую авиационную бомбу на Юнаковскую общину в Сумской области, погиб мужчина.
Источник: Офис генпрокурора
Дословно: "По данным следствия, 17 июня 2025 года около 16:00 враг сбросил, по предварительной информации, управляемую авиационную бомбу на гражданскую инфраструктуру Юнаковской общины в Сумской области.
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В результате атаки врага в собственном доме погиб 46-летний мужчина".