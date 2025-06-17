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У Києві відновили мурал із цитатою Катерини Гандзюк, який перед тим замалювали невідомі

Тетяна ОлійникВівторок, 17 червня 2025, 22:45
У Києві відновили мурал із цитатою Катерини Гандзюк, який перед тим замалювали невідомі
Фото - спільнота "Хто замовив Катю Гандзюк"

На Поштовій площі в Києві відновили мурал із цитатою Катерини Гандзюк, який невідомі перед тим замалювали.

Джерело: спільнота "Хто замовив Катю Гандзюк"

Деталі: 16 червня стало відомо, що у Києві зник мурал із цитатою херсонської активістки Катерини Гандзюк, яка померла внаслідок спланованого нападу у 2018 році.

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Стінопис на Поштовій площі зʼявився 2019 року. З того часу біля нього проводили памʼятні акції.

Нагадаємо, Катерина Гандзюк була учасницею "Помаранчевої революції", Євромайдану в Херсоні та співзасновницею Агенції громадської журналістики "МОСТ", яка займалася антикорупційними розслідуваннями щодо влади Херсонської області.

Крім того, активістка допомагала українцям, яким довелося покинути свої домівки після окупації Криму та початку війни на Сході України.

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В останні роки перед смертю Гандзюк працювала радницею мера Херсона та виконуючою обов’язків керуючого справами виконкому міської ради.

Наприкінці 31 липня 2018 року на Катерину здійснили напад, обливши її сірчаною кислотою. Дівчина отримала опіки близько 35% шкіри, перенесла понад десять операцій, але через кілька місяців лікування померла.

Вирок у справі вбивства на активістку отримали шестеро, зокрема виконавці злочину. У 2023 році Дніпровський суд Києва оголосив вирок ще двом організаторам нападу на Катерину – Владислав Мангер та Олексій Левін отримали по десять років ув’язнення.

Однак досі триває апеляційний перегляд цього рішення суду. Активісти заявляють, що адвокати підсудних намагаються затягнути розгляд справи, аби збіг строк притягнення винних до відповідальності.

Київ
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