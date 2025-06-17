В Киеве восстановили мурал с цитатой Екатерины Гандзюк, который перед тем зарисовали неизвестные

На Почтовой площади в Киеве восстановили мурал с цитатой Екатерины Гандзюк, который неизвестные перед тем зарисовали.

Источник: сообщество "Кто заказал Катю Гандзюк"

Детали: 16 июня стало известно, что в Киеве исчез мурал с цитатой херсонской активистки Екатерины Гандзюк, которая умерла в результате спланированного нападения в 2018 году.

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Стенопись на Почтовой площади появилась в 2019 году. С тех пор возле нее проводили памятные акции.

Напомним, Екатерина Гандзюк была участницей "Помаранчевой революции", Евромайдана в Херсоне и соучредителем Агентства общественной журналистики "МОСТ", которое занималось антикоррупционными расследованиями в отношении власти Херсонской области.

Кроме того, активистка помогала украинцам, которым пришлось покинуть свои дома после оккупации Крыма и начала войны на Востоке Украины.

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В последние годы перед смертью Гандзюк работала советником мэра Херсона и исполняющей обязанности управляющего делами исполкома городского совета.

В конце 31 июля 2018 года на Екатерину совершили нападение, облив ее серной кислотой. Девушка получила ожоги около 35% кожи, перенесла более десяти операций, но через несколько месяцев лечения умерла.

Приговор по делу убийства на активистку получили шестеро, в том числе исполнители преступления. В 2023 году Днепровский суд Киева огласил приговор еще двум организаторам нападения на Екатерину – Владислав Мангер и Алексей Левин получили по десять лет заключения.

Однако до сих пор продолжается апелляционный пересмотр этого решения суда. Активисты заявляют, что адвокаты подсудимых пытаются затянуть рассмотрение дела, чтобы истек срок привлечения виновных к ответственности.